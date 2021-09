Les prétendants au titre s’affrontent dans le blockbuster de Premier League ce samedi

Les dirigeants de la Premier League, Chelsea, accueillent les champions de Manchester City dans un affrontement à succès pour lancer l’action de haut niveau de ce week-end.

Chelsea de Thomas Tuchel a été superbe jusqu’à présent cette saison, invaincu lors de ses cinq matchs avec quatre victoires.

Chelsea affrontera Man City dans un énorme affrontement en Premier League samedi

Romelu Lukaku a été brillant depuis son retour estival, mais le véritable titre des Blues sera testé samedi.

City a perdu son match d’ouverture de la saison mais a répondu bien avant le match nul du week-end dernier avec Southampton.

Pep Gaurdiola voudra voir son côté cliquer lors de leur voyage délicat dans l’ouest de Londres.

City a battu Chelsea 3-1 lors de ce match la saison dernière grâce aux buts d’Ilkay Gundogan, Phil Foden et Kevin De Bruyne.

Chelsea v Man City: commentaire talkSPORT

Le choc de la Premier League aura lieu le samedi 25 septembre et débutera à 12h30.

La couverture complète de Stamford Bridge sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Jim White sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface et de l’ancien attaquant de Norwich et West Ham Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Prochains commentaires talkSPORT

samedi 25 septembre

Chelsea v Manchester City – 12h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIVE Manchester United v Aston Villa – 12h30, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Everton v Norwich – 15h00, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Brentford v Liverpool – 17 : 30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIF

dimanche 26 septembre

Manchester United Women contre Chelsea Women – 12h30, WSL – talkSPORT 2 Arsenal Women contre Manchester City Women – 18h45, WSL – talkSPORT 2

mardi 28 septembre

Paris Saint-Germain v Manchester City – 20h00, Ligue des Champions – talkSPORT Porto v Liverpool, 20h00, Ligue des Champions – talkSPORT 2

mercredi 29 septembre

Juventus v Chelsea, 20h00, Ligue des champions – talkSPORT Fulham v Swansea, 19h45, Championnat – talkSPORT 2

jeudi 30 septembre

Legia Varsovie v Leicester – 17h45, Ligue Europa – talkSPORT 2

vendredi 1er octobre

Stoke v West Brom – 19h45, Championnat – talkSPORT 2 Chelsea v Man City: nouvelles de l’équipe

Le gardien de Chelsea Edouard Mendy reste un doute majeur avec un problème de hanche.

Kepa Arrizabalaga a gardé sa cage inviolée contre Tottenham le week-end dernier et pourrait recommencer dans le but.

Christian Pulisic pourrait revenir après avoir lutté contre une blessure à la cheville ces dernières semaines.

Pour City, Aymeric Laporte et John Stones sont blessés tandis que Benjamin Mendy reste suspendu par le club.

L’équipe de Gaurdiola a également des doutes sur Rodri, Oleksandr Zinchenko et Ilkay Gundogan.

Meilleure nouvelle, Kevin De Bruyne est à nouveau en pleine forme et débutera probablement contre son ancien club.

getty

La star de Man City, De Bruyne, devrait affronter son ancien club Chelsea Chelsea contre Man City: Statistiques du match Chelsea a remporté ses trois dernières rencontres avec Man City dans toutes les compétitions, en FA Cup, Premier League et Champions League. Ils ont connu pour la dernière fois une série de victoires plus longue contre les Citizens entre décembre 2005 et mars 2009 (8 matchs). Manchester City a remporté trois de ses six derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Chelsea (L3), plus qu’ils ne l’avaient fait lors de leurs 23 visites précédentes à Stamford Bridge dans le haut vol (W2 D8 L13). Les Citizens cherchent à remporter des matchs de haut niveau consécutifs contre Chelsea pour la première fois depuis janvier 1955. Aucune des 12 dernières rencontres de Premier League entre Chelsea et Manchester City n’a été tirée au sort, Chelsea remportant cinq victoires contre sept pour City. .Chelsea et Manchester City ont les meilleurs records défensifs communs en Premier League cette saison, avec un seul but encaissé chacun (également à égalité avec Liverpool). Pendant ce temps, les Blues ont un xG contre un chiffre de 5,5, concédant plus de quatre buts de moins que ce à quoi on pourrait s’attendre en fonction de la qualité des chances rencontrées – la meilleure différence de ce type dans la division ce trimestre. Chelsea a gardé 15 feuilles blanches en 24 matchs de Premier League. sous Thomas Tuchel, plus que toute autre équipe depuis que l’Allemand a pris les commandes. Manchester City n’a pas réussi à marquer lors de deux de ses cinq matchs de Premier League cette saison, autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 30 précédents dans la compétition. Ils n’ont pas manqué de marquer dans pas moins de la moitié de leurs six premiers matchs dans une campagne de Premier League depuis 2006-07. Hors buts contre son camp, Chelsea a déjà eu 10 buteurs différents lors de ses cinq matchs de Premier League cette saison. Seul Arsenal en 2009-10 a joué moins de matchs avant d’atteindre 10 buteurs différents en une seule campagne dans la compétition (4). Dans sa carrière de manager, le patron de Man City Pep Guardiola a perdu plus de matchs contre Chelsea que contre tout autre adversaire en toutes les compétitions (8). En effet, les Blues pourraient devenir la première équipe à remporter quatre matches consécutifs contre l’Espagnol. Kevin De Bruyne de Man City a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League contre Chelsea – seul Craig Bellamy contre Newcastle (entre 2007 et 2011) a marqué. en quatre matchs consécutifs contre un club spécifique pour lequel ils ont déjà joué dans la compétition. Jack Grealish de Man City a subi des pressions (fermées par un adversaire) avec le ballon plus souvent que tout autre joueur de Premier League cette saison (195).