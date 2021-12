Les prétendants de Liverpool au transfert d’Erling Haaland avec Mohamed Salah « exigeant les meilleures signatures »

Liverpool serait l’un des favoris pour signer la sensation du Borussia Dortmund Erling Haaland l’été prochain.

Haaland a été un phénomène absolu à Dortmund, marquant 76 buts en 74 matches pour la formation de Bundesliga depuis son arrivée du Red Bull Salzbourg en 2019.

Haaland a marqué 13 buts en 11 matchs de Bundesliga pour Dortmund cette saison

Salah pourrait bien être la clé de la signature de Haaland par Liverpool

Il a été lié à plusieurs grands clubs européens, dont le duo de Premier League Man City et Manchester United avec sa clause de libération de 68 millions de livres sterling pour devenir actif l’été prochain.

Cependant, Anfield est maintenant devenue une destination potentielle pour le tueur à gages de Dortmund, Sky Germany rapportant que les Reds et le Paris Saint-Germain seraient les « acheteurs les plus évidents pour le moment ».

Il est entendu que le talisman de Liverpool Mohamed Salah, qui a déjà marqué 22 buts cette saison, demande » davantage de renforts, plus d’argent et plus d’appréciation » de la part du club et a identifié la signature de Haaland comme quelqu’un qui pourrait le persuader de signer un nouvel accord.

Néanmoins, le Real Madrid est également un candidat sérieux pour recruter le joueur de 21 ans, son intérêt pour le joueur étant confirmé par le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Haaland ne manquera pas d’options s’il veut partir cet été

Il a déclaré à BILD TV : « Peu importe où je vais, tout le monde vous parle d’Erling Haaland.

« Tout ce que je sais, c’est une garantie que le Real Madrid s’intéresse beaucoup à lui. Je pourrais en nommer 25 autres maintenant.

« Mais je sais avec certitude, il se peut qu’il parte, mais il se peut aussi qu’il reste. »

Liverpool est déjà l’une des meilleures équipes au monde et la signature de Haaland pourrait amener l’équipe de Jurgen Klopp vers de nouveaux sommets.

Klopp pourrait avoir besoin de signer un avant-centre cet été

Ils possèdent l’un des meilleurs onze de départ du football mondial, mais on pourrait affirmer que son équipe n’a pas la profondeur d’équipe que possèdent ses rivaux en titre, Manchester City et Chelsea.

Un nouvel accord pour Salah, cependant, est sûrement une priorité absolue pour les hauts gradés de Liverpool.

Klopp a récemment révélé que les pourparlers étaient «vraiment bons» entre le club et Salah malgré aucune résolution pour l’instant.

« Nous sommes dans de très bonnes conversations », a déclaré Klopp à Sky Sports. « Je veux que ça arrive, mais quand ? Je m’en moque.

