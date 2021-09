Les prétendants Jr. Welterweight José Zepeda et Josue Vargas entreront en collision Jr. au Hulu Theatre de Madison Square Garden et en direct sur ESPN +

NEW YORK (28 septembre 2021) – José “Chon” Zepeda veut tenter sa chance pour un troisième titre mondial. D’un autre côté, Josue « The Prodigy » Vargas, né à Porto Rico et élevé dans le Bronx, espère qu’une victoire dans l’événement principal contre son peuple sera le billet pour un concours de titre mondial.

Zepeda et Vargas se rencontreront lors d’un événement principal junior de 10 rounds poids welters le samedi 30 octobre au Hulu Theatre de Madison Square Garden. Zepeda est classé n ° 2 mondial par le WBC, et Vargas, vainqueur de 13 combats consécutifs, espère faire tomber « Chon » de sa position élevée.

Zepeda-Vargas et un affrontement de 10 rounds entre les poids coq entre l’artiste à élimination directe portoricain invaincu Carlos « Purin » Caraballo et l’ancien challenger pour le titre mondial Jonas Sultan seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN + à partir de 22 h HE / 19 h HP.

L’action de combat préliminaire, également diffusée et en direct et exclusivement sur ESPN +, comprend l’ancien champion du monde Jonathan Guzman de retour dans un combat junior poids plume de huit rounds, le poids welter né à Long Island Jahi Tucker (4-0, 2 KOs) dans un six rounds combat poids welters. , Kasir “Mazzi” Goldston (3-0, 1 KO) en compétition dans un combat de poids welters junior de six rounds, l’espoir new-yorkais Mathew Gonzalez (12-0, 8 KOs) faisant ses débuts au MSG dans un combat de poids welter junior de six rounds , l’ancien fan de New York Ray Cuadrado (1-0, 1 KO) dans un combat junior léger en quatre rounds, et la sensation irlandaise Paddy “Real Deal Donovan (7-0, 5 KO) faisant ses débuts aux États-Unis dans un -affectation des poids welters ronds.

Promu par Top Rank, les billets à partir de 30 $ seront mis en vente le vendredi 1er octobre à 12 h HE et peuvent être achetés en visitant Ticketmaster.com ou MSG.com. Tous les invités de 12 ans et plus doivent fournir une preuve de vaccination COVID-19 (cela signifie avoir au moins une dose de vaccin COVID-19 avant de participer). Les directives COVID-19 complètes de MSG, y compris celles pour les enfants de moins de 12 ans, sont disponibles sur https://www.msg.com/madison-square-garden/faqs.

«Cela fait longtemps, et Top Rank et ESPN sont ravis d’être de retour au Madison Square Garden avec une bataille intrigante entre un jeune gaucher sensationnel à Vargas et un concurrent de classe mondiale à Zepeda. Le gagnant est directement dans l’image du titre », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. « Carlos Caraballo a tous les ingrédients pour être la prochaine superstar portoricaine. Peu de poids coq peuvent frapper comme ce gamin, mais Sultan est loin d’être facile à battre. »

Zepeda (34-2, 21 KOs) est invaincu en cinq combats depuis une défaite à la majorité serrée contre le champion du monde WBC José Ramírez en février 2019. Zepeda a participé au combat de l’année 2020, éliminant Ivan Baranchyk au cinquième tour. d’un combat qui a comporté huit renversements au total. Il est revenu en mai sur l’undercard Josh Taylor-Ramirez et a devancé “Hammerin” Hank Lundy en 10 rounds. Zepeda espère qu’une victoire sur Vargas conduira à un match revanche de Ramirez ou peut-être à un tir contre le monarque incontesté Josh Taylor. Vargas (19-1, 9 KO) a gagné son surnom d’enfant prodige dans le Bronx, où il a établi un record amateur de 72-8 et a remporté six championnats du métro de New York. Mis à part une défaite controversée par disqualification au début de sa carrière professionnelle, Vargas a été presque parfait. Il a combattu deux fois en 2020 dans “La Burbuja” au MGM Grand, remportant de larges victoires sur Salvador Briceno et Kendo Castaneda. Il a combattu pour la dernière fois le 24 avril à Kissimmee, en Floride, et a envoyé le défi maladroit de Willie Shaw en 10 rounds.

“J’essaie vraiment de gagner un autre titre mondial, mais je comprends la tâche à accomplir contre un jeune combattant talentueux comme Josué Vargas”, a déclaré Zepeda. “Il y a un respect mutuel, mais quand nous entrons sur le ring au Madison Square Garden, tout sort par la fenêtre.”

Vargas a déclaré : « Je suis prêt pour cette opportunité. Être l’événement principal de ma ville et combattre au Madison Square Garden est un rêve devenu réalité. Le Bronx et Porto Rico seront là pour montrer leur soutien. C’est Porto Rico contre le Mexique, donc vous savez que ce sera un grand combat. Une fois que j’ai reçu l’appel, j’ai commencé à m’entraîner encore plus. J’ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière professionnelle, alors pourquoi ne pas passer au niveau supérieur ? J’ai les compétences pour battre Zepeda, et c’est ce que je vais faire. Zepeda a beaucoup d’expérience contre les plus grands noms de la division des poids welters juniors. Nous avons tous les deux le talent et les compétences pour monter un spectacle. »

Caraballo (14-0, 14 KO), de Guayanilla, Porto Rico, est un pro de cinq ans qui a explosé en mars avec sa démolition au quatrième tour contre Leonard Báez. Il espère entrer dans l’image du titre mondial avec une performance impressionnante sur Sultan (17-5, 11 KO), un ancien challenger du titre mondial des Philippines qui n’a jamais été arrêté en tant que professionnel. En mai 2018, Sultan a abandonné une décision à Jerwin Ancajas pour le titre mondial IBF des poids coq junior. Il a remporté trois de ses quatre derniers combats et a combattu pour la dernière fois en août, éliminant Sharone Carter en sept rounds.

Caraballo a déclaré: «Je suis reconnaissant de l’opportunité que mon promoteur, Miguel Cotto Promotions, m’a donnée avec Top Rank de me battre au Madison Square Garden. Je vais profiter de cette opportunité pour avoir fière allure et continuer à faire du bruit à 118 livres alors que je vise à remporter un titre mondial. Sultan est un adversaire fort et expérimenté. Je sais qu’il a combattu de grands noms, mais je travaille dur avec mon équipe pour montrer que je suis une force avec laquelle il faut compter. Cette victoire est pour mon peuple de Guayanilla et tous les Portoricains de New York ».