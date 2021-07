Les prêteurs cherchent à vendre la dette de change de JBF Petrochem

Les prêteurs ont établi des critères d’éligibilité pour les soumissionnaires potentiels à acquérir les expositions BCE et FCTL.

Par Manish M Suvarna

Un consortium de prêteurs dirigé par IDBI Bank a lancé un appel d’offres d’ici la fin du mois pour vendre la dette en devises de JBF Petrochemicals d’une valeur de 463,38 millions de dollars (3 455,43 crore Rs). L’encours de la dette de JBF Petrochemicals comprend 307,30 millions de dollars d’emprunts commerciaux extérieurs (BCE) et 156,08 millions de dollars de prêts à terme en devises (FCTL).

Le consortium de prêteurs comprend EXIM Bank, Bank of Baroda, Indian Overseas Bank et Union Bank of India. Les soumissionnaires intéressés doivent soumettre leur manifestation d’intérêt (EoI) et leur accord de non-divulgation avant le 15 juillet, tandis que l’enchère électronique aura lieu le 2 août.

Au 30 septembre 2020, JBF Petrochemicals devait 66,82 millions de dollars à EXIM Bank, 33,49 millions de dollars à Union Bank of India et 55,77 millions de dollars chacune à Indian Overseas Bank et à Bank of Baroda. La banque IDBI doit recouvrer une dette de 251,53 millions de dollars.

BOB Capital Markets (BOBCAPS) a été mandaté par les prêteurs pour rechercher une EoI à vendre conformément aux directives réglementaires émises par la Reserve Bank of India. Les prêteurs ont établi des critères d’éligibilité pour les soumissionnaires potentiels à acquérir les expositions BCE et FCTL.

Les soumissionnaires intéressés à acquérir les prêts de la BCE doivent adhérer au cadre réglementaire pour les emprunts commerciaux externes en Inde. Alors que les banques, les sociétés de financement non bancaires, les sociétés de reconstruction d’actifs et d’autres entités autorisées par la Reserve Bank of India sont éligibles pour acquérir les prêts à terme en devises.

