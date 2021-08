Les prêteurs d’Arsenal Matteo Guendouzi et William Saliba jouent les rôles principaux dans la victoire de Marseille, quelques heures après la mutilation 5-0 des Gunners par Manchester City

in

Deux des joueurs prêtés par Arsenal ont joué des rôles principaux pour leurs nouveaux clubs samedi, frottant le sel dans les blessures des Gunners après leur défaite 5-0 contre Man City.

Matteo Guendouzi et William Saliba ont été fantastiques lors de la victoire de Marseille sur Saint-Etienne samedi soir, les Londoniens du nord pouvant manquer le duo à Manchester.

Guendouzi a marqué dans le match pour Marseille

William Saliba a superbement défendu

Guendouzi a marqué le premier but de l’équipe de Ligue 1 lors de leur victoire 3-1, et Saliba a brillamment défendu l’équipe de Jorge Sampaoli.

Les Gunners les ont tous deux laissés en prêt cet été, tout en dépensant 130 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs.

Ben White et Albert Sambi Lokonga ont tous deux été achetés dans des positions similaires au duo français, Arteta signant également Aaron Ramsdale, Nuno Tavares et Martin Odegaard.

Guendouzi est tombé en disgrâce après avoir perdu la tête lors d’une défaite contre Brighton en janvier 2020, qui l’a vu passer la saison dernière en prêt au Hertha Berlin.

Guendouzi fête son but avec ses coéquipiers

Il a rejoint Marseille, qui a terminé cinquième dans l’élite française la saison dernière, cet été et a fait une déclaration audacieuse qui pourrait risquer de nuire encore plus à sa réputation auprès des fans des Gunners.

Le joueur de 22 ans a admis que les fans du club de Ligue 1 sont “incomparables” aux supporters d’Arsenal.

« Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, il y a un grand stade, mais c’est totalement différent”, a-t-il déclaré.

.

Arsenal a été battu par Man City samedi

« La meilleure ambiance est ici. C’est incroyable de jouer devant une foule comme celle-ci… ça soulève vraiment les joueurs.

Saliba a une relation légèrement meilleure avec les supporters, de nombreux fans souhaitant que le joueur de 20 ans ait une opportunité dans la première équipe cette saison.

Cependant, le patron Mikel Arteta n’était pas sûr que Saliba soit prêt en janvier – ce qui a frustré Saliba – et il semble que l’Espagnol ait eu la même opinion sur le défenseur cet été.

.

Mikel Arteta ne pensait pas que Saliba était prêt pour une opportunité en équipe première

“Mes six premiers mois ont été difficiles parce que je venais de six mois où je n’ai pas pu m’entraîner car j’étais à la maison et je ne pouvais pas m’entraîner à l’extérieur, je ne pouvais pas jouer”, a déclaré Saliba lorsqu’il a rejoint Nice en janvier.

«Je suis arrivé là-bas alors qu’ils terminaient la saison de la ligue, donc je m’entraînais seul.

« Dès qu’ils sont rentrés de vacances, on a vite fait les premiers matches amicaux où je manquais de rythme et était un peu insuffisant physiquement.

« L’entraîneur m’a tout de suite dit que je n’étais pas prêt. J’aurais au moins aimé avoir la chance de retrouver mon rythme. Mais c’est le football, c’est comme ça.

