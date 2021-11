Les prêteurs de McLeod Russel confient à LSI Financial le réexamen de la viabilité des opérations

Les dettes de l’entreprise s’élèvent à environ 2 000 crores de roupies. (Image représentative)

Les prêteurs du fabricant de thé en difficulté McLeod Russel, qui fait partie du groupe Williamson Magor en difficulté financière, ont chargé le fournisseur de services financiers LSI Financial Services de revoir la viabilité des opérations de l’entreprise et de suggérer les améliorations opérationnelles nécessaires pour chacun de ses jardins de thé avant de restructurer la dette en cours. .

Fait intéressant, les prêteurs de la société avaient nommé en 2019 LSI Financial Services pour entreprendre une étude de faisabilité technico-économique afin de formuler un plan de résolution en dehors du champ d’application de la résolution d’insolvabilité. Les banques souhaitant désormais restructurer la dette, elles ont confié à LSI le soin de revoir la viabilité des opérations, selon des sources.

Pour les missions actuelles, les responsables de LSI visiteront chaque jardin de thé de l’entreprise pour évaluer la situation actuelle et suggérer les améliorations nécessaires pour améliorer l’efficacité opérationnelle et financière au cours des cinq prochaines années, ont indiqué des sources.

Les dettes de l’entreprise s’élèvent à environ 2 000 crores de roupies. Auparavant, il avait vendu des plantations de thé dans l’Assam et les Dooars pour réduire la dette. Ses créanciers financiers sont ICICI Bank, HDFC Bank, SBI, Yes Bank, RBL Bank, Axis Bank, Indian Bank, Punjab National Bank et UCO Bank, entre autres.

Plus tôt ce mois-ci, dans un dossier en bourse, McLeod Russel a déclaré que tous ses prêteurs bancaires avaient signé un accord entre créanciers (ICA) prévoyant des règles de base pour la finalisation et la mise en œuvre d’un plan de résolution concernant l’entreprise dans le cadre de la Banque de réserve de l’Inde. orientations pour le « Cadre prudentiel pour la résolution des actifs soumis à une contrainte » qui est entré en vigueur en juin 2019.

Fait intéressant, les problèmes de l’entité d’ingénierie du groupe Williamson Magor, McNally Bharat Engineering Company, s’aggravent en tant qu’arbitre auprès de la Cour internationale de commerce de Singapour, qui a demandé à la société de payer environ 114 crores de roupies en dommages à un investisseur de sa filiale.

McNally Bharat Engineering (MBE) avait conclu un accord d’achat d’actions avec EIG (Mauritius) Limited, qui a investi dans sa filiale McNally Sayaji Engineering. «Afin de résoudre les différends relatifs à leurs droits conformément à l’accord, l’investisseur a soumis sa demande d’arbitrage à la Cour internationale de la Chambre de commerce de Singapour. L’arbitre a rendu une opinion dissidente exigeant que la société paie des dommages-intérêts d’un montant de Rs 11401,90 lakh, avec intérêts. La société a contesté ladite sentence devant la Haute Cour de la République de Singapour, l’ordonnance est réservée », a déclaré McNally Bharat Engineering dans un dépôt en bourse jeudi dernier.

« La Haute Cour de Calcutta a autorisé l’exécution de ladite sentence arbitrale en tant que décret du tribunal le 10 novembre 2021 sur requête déposée par ElG (Maurice) et a ordonné à la société de s’abstenir de traiter ou d’aliéner l’un de ses actifs et déposer également un affidavit pour la divulgation de tous les actifs dans un délai de dix semaines à compter de la date de signification de ce jugement », a déclaré McNally Bharat, ajoutant qu’il explorait une option juridique sur cette question.

