Les prêteurs défient l’esprit de l’IBC

En effet, la vente, à Rs 2 962 crore, aurait laissé aux prêteurs un dérisoire 5% de leurs cotisations de Rs 64 838,63 crore ; la juste valeur a été évaluée à Rs 4 069 crore.

Le revirement du consortium vers Videocon Industries, qui souhaite désormais lancer un nouvel appel d’offres pour l’entreprise en difficulté, est un triste commentaire sur la désinvolture avec laquelle les banques traitent les recouvrements. Sinon, étant donné que l’offre gagnante tournait en dérision le processus d’insolvabilité, les banques ne l’auraient pas approuvée en premier lieu. Le banc du NCLT Mumbai avait signalé à quel point l’offre gagnante, présentée par Twin Star Technologies d’Anil-Agarwal, était étrangement proche de la valeur de liquidation. Le banc, composé de HP Chaturvedi et Ravikumar Duraisamy, avait observé dans son ordonnance du 9 juin que « de façon surprenante, le demandeur de la résolution a également évalué tous les actifs et passifs de l’ensemble des 13 sociétés et est arrivé à presque la même valeur que les évaluateurs enregistrés ».

Lundi, la State Bank of India a approché le tribunal d'appel (NCLAT) pour demander au Comité des créanciers (CoC) d'être autorisé à lancer une nouvelle série d'appels d'offres pour 13 entreprises du groupe Videocon. Les banquiers doivent être beaucoup plus sérieux quant au recouvrement de leurs cotisations ; les coupes de cheveux raides et le petit produit de l'OTS (règlements ponctuels) suggèrent qu'ils ne travaillent pas assez dur. En effet, si la vente de Videocon a été un choc, l'accord avec Siva Industries, dans lequel les prêteurs ont accepté de prendre un coup de près de 94%, était tout aussi mauvais. La magistrature du NCLT Mumbai avait, dans un réquisitoire cinglant, observé dans l'affaire Videocon que « Même si la clause de confidentialité existe, au vu des faits et des circonstances… un doute surgit sur l'utilisation en temps réel de la clause de confidentialité » .

Sans aucun calomnie, les banquiers doivent se racheter ; cela ne peut pas être bon pour leur réputation si le pouvoir judiciaire fait allusion à des malversations. Les promoteurs indiens sont connus pour être capables de jouer avec le système, et les banquiers doivent essayer d’empêcher cela ; ils ne peuvent pas permettre aux soumissionnaires potentiels de remporter plus facilement des entreprises à des prix jetables.

L’objectif même de la législation IBC était de responsabiliser les prêteurs, qui, pendant des décennies, ne pouvaient pas lutter contre les promoteurs parce que les lois étaient si faibles. Cependant, d’après les nombreux cas où les coupes de cheveux ont été très importantes, ils ne semblent pas utiliser la loi de manière efficace. C’est malheureux. Le fait qu’un grand nombre de ces risques de créances douteuses aient été entièrement ou presque entièrement couverts ne signifie pas que les efforts de redressement devraient se relâcher. Si les bilans des banques publiques sont en assez bon état, c’est parce que le gouvernement a injecté Rs 3, 4 lakh crore – l’argent des contribuables – entre FY16 et FY21. Sans ce capital, les banques auraient eu du mal étant donné le crore de Rs 15-20 lakh d’actifs non productifs (NPA) qu’elles ont créés toutes seules. L’IBC a été modifié, de temps à autre, pour le rendre plus efficace et aider les banquiers. Par exemple, l’article 12A a été introduit pour permettre le retrait d’une affaire de la procédure d’insolvabilité si 90 % du CdC y est favorable. Avant cela, l’article 29A a été inséré pour garantir que les défaillants volontaires ne puissent pas récupérer leurs entreprises. Les banquiers doivent s’assurer qu’ils ne font pas dérailler le processus en aidant les acheteurs d’actifs stressés à les acquérir à de bonnes affaires. L’épisode Videocon s’avère inquiétant ; si les prêteurs ne peuvent pas assumer la responsabilité de s’occuper de leurs recouvrements, certains changements à la loi peuvent être nécessaires.

