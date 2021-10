Les prêteurs des MPME U GRO Capital et Kinara Capital vont co-créer des prêts de 100 crore de Rs aux petites entreprises

En 2018, la RBI avait publié des directives sur la coordination des prêts par les banques et les NBFC pour aider les anciens prêts sectoriels prioritaires rendus possibles par la portée des NBFC.

Crédit et financement pour les MPME : Les prêteurs MPME U GRO Capital et Kinara Capital ont annoncé mercredi un rapprochement stratégique pour fournir des prêts sans garantie aux petites entreprises. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés cherchent à verser environ 100 crores de roupies au cours des huit à douze prochains mois aux MPME des secteurs de la fabrication, du commerce et des services. La Reserve Bank of India (RBI) avait publié en 2018 des directives sur la coordination des prêts par les banques et les sociétés non bancaires et financières (NBFC) pour aider les anciens prêts sectoriels prioritaires rendus possibles par la portée des NBFC.

«Nous nous concentrons sur le marché des prêts de petits billets inférieurs à Rs 10 lakh, ce qui signifie que la taille moyenne de nos billets est d’environ Rs 3-4 lakh. Grâce à ce rapprochement, nous envisageons de prêter environ 3 000 à 4 000 prêts au cours des huit à douze prochains mois. La plupart des MPME auxquelles nous prêtons sont dans la fabrication de machines et de composants automobiles, la production alimentaire, les textiles, ce sont des grossistes, des détaillants, des fournisseurs de matériaux de construction, etc. Notre profil de client est généralement un entrepreneur de première génération faisant un chiffre d’affaires mensuel de Rs 5-6 lakh, » Hardika Shah, fondateur et PDG de Kinara Capital, a déclaré à Financial Express Online. Les prêts varieraient de Rs 1 lakh à Rs 30 lakhs avec 12 à 60 mois d’ancienneté.

Le partenariat de co-origine tirera parti des décisions et de l’intégration basées sur les données analytiques d’U GRO via des API avec la plate-forme technologique intelligente de Kinara Capital, selon un communiqué de la société. U GRO fait également du co-prêt avec des banques et des institutions financières et a signé plus de 15 partenariats de co-origination avec plusieurs partenaires à ce jour. « Nous sommes convaincus que la co-origination avec la fintech est l’une des voies les plus efficaces pour parvenir à l’inclusion financière des MPME, ce qui nous a incités à concevoir notre plate-forme technologique ‘Gro X-stream’, permettant à des collaborations essentielles comme celle-ci de fructifier, », a déclaré Shachindra Nath, président exécutif et directeur général, U GRO.

Dans le cadre du rapprochement, les MPME devraient demander des prêts auprès de Kinara Capital pour que le processus commence en ligne, par téléphone ou en personne avec un représentant de Kinara. Une fois la demande approuvée, les documents de sanction du prêt comprendront les noms d’U GRO Capital et de Kinara Capital. Le support client sera géré par Kinara Capital.

De plus, Kinara Capital garantira les prêts dans le cadre de ce rapprochement et partagera les demandes avec U GRO. « Une fois que nous avons fait cela, ils (U GRO) peuvent souscrire à leur manière et nous informer s’ils participeront ou non. S’ils ne participent pas, nous continuerons à le faire (prêter) sur notre bilan », a ajouté Shah. L’actif net non productif (APM) annuel de Kinara Capital est d’environ 1 à 1,5%.

Selon la banque centrale, le modèle de co-origination « devrait impliquer une contribution conjointe du crédit au niveau de la facilité, par les deux prêteurs » et « Il devrait également impliquer le partage des risques et des récompenses entre la banque et la NBFC pour assurer un alignement approprié des objectifs d’affaires. »

