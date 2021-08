Les prêteurs en pourparlers avec Future Group pour trouver des alternatives

in

Le moratoire étendu à Future Retail dans le cadre de la résolution Covid-19 1.0 prendra fin le 30 septembre

Les prêteurs du Future Group, à court d’argent, sont en pourparlers avec le géant de la vente au détail ainsi qu’avec Reliance Retail pour trouver des moyens alternatifs de résolution de la dette pour Future Retail à la suite du verdict de la Cour suprême du 6 août, selon deux banquiers.

Le moratoire étendu à Future Retail dans le cadre de la résolution Covid-19 1.0 prendra fin le 30 septembre. Les intérêts au cours de la période seront convertis en un prêt à terme à intérêt capitalisé payable d’ici décembre. Les prêteurs avaient espéré un rachat de l’entreprise par Reliance Retail avant cette date.

Certains banquiers parient également sur la possibilité qu’Amazon vienne au secours du groupe. « Nous ne sommes pas trop inquiets à ce stade car la première tranche des paiements n’est due qu’en décembre. En attendant, même Amazon pourrait trouver une solution », a déclaré l’un des banquiers à qui FE s’est entretenu. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de mouvement pour augmenter les provisions contre les passifs du groupe à la suite du verdict de SC.

Les banques espèrent également que puisque le verdict s’applique uniquement à Future Retail et non aux autres enseignes du groupe, les chances de reprise restent fortes.

« Nous sommes en contact avec Future ainsi qu’avec Reliance pour voir si des alternatives de résolution peuvent être élaborées. Nous verrons s’ils envisagent de demander un réexamen de la décision de justice ou non », a déclaré un autre banquier senior. Il a ajouté qu’il existe une certaine incertitude sur les options qui peuvent et ne peuvent pas être explorées dans ce cas car le compte a déjà été restructuré dans le cadre annoncé le 6 août 2020, après avoir été approuvé par le comité Kamath.

Le 6 août, le tribunal suprême a confirmé la décision de l’arbitre d’urgence du Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) empêchant Future Retail de poursuivre son accord de fusion de 24 713 crores avec Reliance Retail. Future Retail devra désormais attendre l’ordonnance définitive de la SIAC, qui a conclu les auditions le mois dernier.

Le dernier verdict complique les plans de redressement des prêteurs de Future Retail, à qui la société doit Rs 6 278 crore, selon un rapport de notation daté du 31 mars 2021, par Care Ratings. Le détaillant a rencontré des difficultés au niveau du service de la dette après l’épidémie de Covid-19 début 2020, ce qui a affecté ses opérations et sa situation de liquidité. Future Retail avait profité des deux phases du moratoire annoncé en 2020 dans le cadre du paquet réglementaire Covid-19 annoncé par la Reserve Bank of India (RBI).

Par la suite, Future Retail a demandé la facilité de restructuration unique (OTR) en vertu des directives de la RBI publiées le 6 août 2020. a été lancée », a déclaré Care Ratings dans sa justification de la notation, ajoutant que la mise en œuvre réussie de la restructuration reste une notation clé contrôlable.

