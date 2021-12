Les prêteurs numériques se méfient de l’examen minutieux par la RBI des algorithmes de souscription new-age

RBI a déclaré que de tels algorithmes doivent être disponibles pour des audits réguliers afin d’éliminer les pratiques discriminatoires.

Par Salman SH

Plusieurs prêteurs numériques ont fait part de leurs inquiétudes concernant la proposition du régulateur bancaire de réglementer les algorithmes de souscription propriétaires qu’ils utilisent.

La Reserve Bank of India (RBI) a récemment émis des recommandations visant à introduire un nouvel ensemble de réglementations pour les prêteurs numériques. Principalement, le régulateur bancaire a cherché à différencier les prêteurs de bilan (BSL) et les fournisseurs de services de prêt (LSP).

Les BSL incluent les prêteurs numériques agréés qui possèdent une NBFC et prennent donc un risque direct en prêtant de l’argent à partir de leurs propres bilans. Les LSP comprennent des prêteurs numériques qui agissent en tant que partenaires d’externalisation des prêts en s’associant avec des banques réglementées et des NBFC. Cependant, étant donné que les fournisseurs de services linguistiques ne prennent pas nécessairement de risques et ne prêtent pas à partir de leur propre bilan, ils ne font pas l’objet d’une surveillance réglementaire plus stricte.

Dernièrement, plusieurs prêteurs malhonnêtes basés sur des applications qui opèrent sur le modèle LSP externalisé ont été soumis au scanner du régulateur pour avoir prêté de l’argent à des taux d’intérêt exorbitants de 60 à 70 % et plus. Après que la pandémie de Covid-19 ait fait des ravages dans le pays, plusieurs emprunteurs se seraient tournés vers ces prêteurs pour obtenir de l’argent rapidement.

Mais de nombreux emprunteurs qui n’ont pas pu rembourser à temps ont été soumis à des tactiques prédatrices de la part de prêteurs malhonnêtes qui avaient un accès illimité aux contacts téléphoniques de l’emprunteur, aux journaux d’appels et via l’application mobile. Les agents de recouvrement auraient utilisé ces contacts communs pour faire honte à l’emprunteur et le faire rembourser. Plusieurs articles de presse au début de 2021 ont souligné que de telles tactiques ont conduit à des suicides et que la police d’État, notamment Telangana, Haryana et Kerala, a martelé les prêteurs malhonnêtes. La RBI a déjà identifié plus de 600 de ces prêteurs numériques qui ont été en mesure d’exploiter la demande des magasins d’applications Android et iPhone.

Akshay Mehrotra, co-fondateur et directeur général de l’application de prêt à la consommation EarlySalary, a déclaré à FE que les prêteurs malhonnêtes facturent des taux d’intérêt exorbitants pour absorber le risque, car nombre d’entre eux prêtent à des consommateurs avec des notes de crédit faibles ou nulles.

« Ce n’est pas la bonne façon de gérer une entreprise de prêt. Vous ne pouvez pas accorder de prêts à 100 personnes en espérant récupérer de l’argent seulement auprès de 50 d’entre elles en facturant des taux d’intérêt élevés. C’est quelque chose que RBI essaie de résoudre en essayant de protéger le consommateur final d’emprunter de l’argent à des institutions qui ne se soucient pas de la sécurité des consommateurs », a ajouté Mehrotra.

L’une des principales recommandations formulées par la RBI le mois dernier visait à mettre fin à cette menace en régulant les flux de trésorerie des prêts du prêteur à l’emprunteur. Le régulateur a déclaré que tous les prêts doivent être remboursés directement sur un compte bancaire détenu et maintenu par le prêteur du bilan. En outre, RBI a déclaré que les décaissements du prêt doivent toujours être effectués sur le compte bancaire de l’emprunteur. L’autre suggestion comprenait également la mise en place d’un registre public de prêteurs vérifiés tenu par un organisme nodal.

«Des spécifications claires sur les flux d’argent garantissent à toute entreprise intermédiaire que la gestion de l’argent en espèces pour un client ne se pose pas également en tant que prêteur. Les prêts nécessitent une gestion des fonds à la fois à court et à long terme et les erreurs de calcul comportent des risques systématiques élevés. Les règles sur les flux d’argent garantissent la sécurité des clients et de l’entreprise à long terme », a déclaré Anurag Jain, fondateur de KredX et membre du comité exécutif de la Digital Lenders Association of India.

En outre, la RBI a également recherché la transparence sur les algorithmes propriétaires utilisés par les prêteurs numériques pour garantir le risque d’un emprunteur potentiel. Traditionnellement, les banques souscrivent des prêts à l’aide de garanties tangibles, mais dernièrement, la nouvelle génération de prêteurs numériques a développé des algorithmes de souscription qui utilisent les données sensibles des utilisateurs et d’autres empreintes en ligne laissées par les emprunteurs. RBI a déclaré que de tels algorithmes doivent être disponibles pour des audits réguliers afin d’éliminer les pratiques discriminatoires.

« RBI veut s’assurer que les algorithmes de souscription new age sont justes et non discriminatoires, car les prêteurs ne devraient pas discriminer certains segments ou certains types de consommateurs, en particulier en fonction du sexe, etc. C’est en fait une demande juste, mais de tels algorithmes sont en fait des informations confidentielles sur l’entreprise et peuvent inclure une technologie exclusive que les prêteurs peuvent ne pas vouloir divulguer publiquement », a déclaré Adhil Shetty, PDG de la place de marché des prêts en ligne Bankbazaar.

Mehrotra de EarlySalary, qui traite plus de 250 crores de roupies en prêts mensuels à l’aide de tels algorithmes exclusifs, a déclaré que la souscription new-age peut aider les prêteurs numériques non seulement à souscrire le risque, mais également à prédire la capacité de remboursement des emprunteurs qui débutent dans le crédit.

« L’une de nos variables utilisées dans l’algorithme comprend la façon dont un utilisateur interagit au sein de notre application elle-même… Si un utilisateur se déplace rapidement sur l’écran tactile avec plusieurs clics lors de la demande de prêt, nous attribuons un score négatif à l’emprunteur . Nous avons donc compris que les utilisateurs qui sont trop agités lorsqu’ils demandent des prêts ne remboursent pas nécessairement à temps », a ajouté Mehrotra.

Les prêteurs Buy Now Pay Later (BNPL) dépendent fortement de ces algorithmes et la RBI a également examiné en profondeur cette nouvelle catégorie de prêteurs numériques. Actuellement, les fournisseurs de services BNPL tels que LazyPay, Simpl, ePayLater et d’autres ne sont pas légalement classés comme produits de crédit car ils facturent des taux d’intérêt nuls avec une période de remboursement de 15 à 30 jours.

Les estimations de la RBI montrent qu’environ 0,73 % des banques commerciales programmées et 2,07 % des NBFC sont exposées aux prêts BNPL en termes de montant décaissé au cours de l’exercice 2021. Le régulateur cherche à changer cela en cherchant potentiellement à créer un nouveau cadre pour les produits BNPL et en les classant comme services de crédit.

