Les prêteurs prolongent la convention inter-créanciers pour Reliance Commercial Finance jusqu’au 30 juin

Les prêteurs de Reliance Commercial Finance (RCFL) ont prolongé l’accord inter-créanciers (ICA) jusqu’au 30 juin 2021. L’information a été divulguée par la société mère de RCFL, Reliance Capital, aux bourses lors de la déclaration de ses résultats trimestriels le 8 mai. L’extension de l’ICA est importante car elle indique que les banques sont toujours optimistes quant à une possible résolution du RCFL. Les prêteurs ont une exposition totale de Rs 7 626 crore à RCFL, la Bank of Baroda étant le principal créancier.

“Lors de la réunion des prêteurs, tous les prêteurs avaient convenu de prolonger davantage la période ICA (pour RCFL) jusqu’au 30 juin 2021”, a déclaré Reliance Capital dans sa publication de résultats trimestriels. Le RCFL est convaincu de mettre en œuvre son plan de résolution au cours de ladite période prolongée, a-t-il ajouté.

Selon la circulaire du 7 juin de la Reserve Bank of India, les prêteurs doivent prolonger la période du pacte si un compte n’a pas été résolu dans les 180 jours suivant la signature de l’ICA. Les prêteurs avaient signé l’ICA pour résoudre Reliance Commercial Finance en juillet 2019. L’année dernière, la société avait reçu des manifestations d’intérêt de la part de quelques acteurs. Cependant, aucune résolution finale n’a encore été trouvée.

