Les prêteurs recherchent de nouvelles offres pour Videocon

Twin Star Technologies appartient à Volcan Investments, qui est une branche du groupe Vedanta.

Avec la State Bank of India, le principal banquier du consortium de prêteurs faisant appel au tribunal d’appel national du droit des sociétés (NCLAT) au nom du comité des créanciers cherchant de nouvelles offres pour la faillite Videocon Industries, le tribunal d’appel a demandé lundi une réponse de l’adjudicataire Twin Star Technologies. L’affaire sera désormais entendue le 27 septembre.

Le plaidoyer du SBI au nom des prêteurs est d’ordonner au CoC de reconsidérer sa décision antérieure d’accepter une décote collective de 95% sur l’exposition.

La question est complexe car auparavant le CoC et le NCLT ont approuvé l’offre de Twin Star et les dispositions légales ne permettent pas de revenir sur les approbations une fois données.

“La procédure de mise en œuvre du plan de résolution n’est pas possible car cela n’est pas cohérent avec les observations faites par l’autorité adjudicatrice (NCLT) et le tribunal d’appel et compte tenu de la totalité du fait émergeant dans la présente affaire, a déclaré la requête du SBI.

Le plaidoyer du SBI est essentiellement en réponse à une requête déposée par le prêteur dissident, Bank of Maharashtra, qui a contesté la décision de la NCLT dans la NCLAT.

Le 19 juillet, la NCLAT avait suspendu l’offre de Twin Star Technologies sur Videocon Industries dans le cadre d’un appel déposé par des créanciers dissidents, Bank of Maharashtra et IFCI. Les deux prêteurs étaient mécontents de la valeur réalisée grâce au plan de résolution.

Auparavant, bien que le tribunal de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés ait approuvé le 8 juin le plan de résolution de Twin Star Technologies, il avait observé que la société “ne payait presque rien” car le montant offert ne représente que 4,15 % du total. réclamation en suspens. Il avait noté que la décote pour tous les créanciers est de 95,85% et a suggéré à la fois au comité des créanciers et au demandeur retenu d’augmenter le paiement.

Le NCLT avait également demandé à l’Insolvency and Bankruptcy Board of India de vérifier si la confidentialité était maintenue pendant le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises, car l’offre de Twin Star était très proche de la valeur de liquidation, qui se voulait confidentielle.

