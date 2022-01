Les prêts aux particuliers devraient soutenir la croissance des prêts bancaires au troisième trimestre, la qualité des actifs devrait s’améliorer

Cependant, la variante Omicron à propagation rapide de Covid-19 constitue une menace pour les perspectives de croissance du crédit et de qualité des actifs des banques au cours du trimestre janvier-mars (T4)

Par Piyush Shukla

Les banques signaleront probablement une augmentation progressive de la croissance des prêts au cours du trimestre de décembre 2021, tirée par la demande de prêts de détail, selon les analystes. Selon eux, la qualité des actifs des prêteurs restera probablement stable en l’absence de dérapages importants des entreprises au cours du trimestre. Cependant, la variante Omicron à propagation rapide de Covid-19 constitue une menace pour les perspectives de croissance du crédit et de qualité des actifs des banques au cours du trimestre janvier-mars (T4).

Kotak Institutional Equities Research a déclaré qu’il s’attend à ce que la reprise de la croissance des prêts pour le secteur soit progressive. Dans le cadre de la croissance du crédit de détail, le segment des travailleurs indépendants aura besoin de temps pour se familiariser avec l’effet de levier, tandis que les prêts hypothécaires devraient représenter une part significative du crédit de détail supplémentaire et que le crédit lié à la consommation devrait croître plus rapidement. Bien que les banquiers parlent de nouvelles propositions de projets des entreprises indiennes, les prêts aux entreprises mettront un certain temps à augmenter de manière significative, a-t-il ajouté.

«Ce devrait être un bon trimestre (pour la croissance du crédit) en raison de la demande des fêtes de fin d’année et du fait que les nouveaux cas n’ont commencé à augmenter qu’à partir de la dernière semaine de décembre. Les données sur le déploiement du crédit sectoriel de la Reserve Bank of India (RBI) suggèrent également que les chiffres de prélèvement de crédit sont bons », a déclaré Karan Gupta, directeur de l’institution financière chez India Ratings and Research.

Motilal Oswal, dans une note sur les résultats, a déclaré que le segment du commerce de détail et des petites et moyennes entreprises (PME) devrait afficher une forte reprise, même si la croissance dans le segment des entreprises resterait faible. La maison de courtage s’attend à ce que ICICI Bank affiche une croissance des prêts de 15 % en glissement annuel au troisième trimestre, Kotak Mahindra Bank affiche une croissance de 17 %, les avances d’Axis Bank augmentent de 11 % et HDFC Bank et IndusInd Bank enregistrent 15,7% et Hausse de 11 % des avances totales pour le trimestre terminé en décembre, respectivement. « … Nous prévoyons une croissance du NII (revenu net d’intérêts) de 14% en glissement annuel, avec ICICI Bank à 23%, HDFC Bank à 14%, IndusInd Bank à 12% et Kotak Mahindra Bank et Axis Bank à 10% chacune », a-t-il déclaré. .

La croissance des dépôts devrait dépasser celle du crédit, la part des comptes courants et des comptes d’épargne à faible coût étant susceptible de s’améliorer pour la plupart des acteurs dans l’environnement actuel de faibles taux d’intérêt. « Il n’y aura pas beaucoup de changement dans les marges car certaines banques ont fait des hausses de taux de dépôt, mais vers la fin du trimestre, l’impact de la même chose sur la marge nette d’intérêt (NIM) serait minime », a déclaré Karan Gupta.

Du côté de la qualité des actifs, les dérapages et le coût du crédit connaîtront probablement une amélioration séquentielle en octobre-décembre, même si les analystes examineront les commentaires de la direction sur la performance des avances consenties dans le cadre du programme de garantie des lignes de crédit d’urgence et surveilleront les tendances des portefeuilles de microfinance restructurés des banques.

KIE a déclaré que les livres de détail seront le principal moteur des dérapages au cours du trimestre considéré et que sur le plan des entreprises, la qualité du crédit semble s’être améliorée, les revalorisations des agences de notation ayant largement dépassé les dégradations au cours des derniers mois.

« Les chiffres de la qualité des actifs devraient s’améliorer de manière séquentielle en raison de la tendance générale à l’amélioration de l’activité économique et des recouvrements auprès des emprunteurs. Le coût du crédit peut cependant augmenter sur une base séquentielle en l’absence de récupérations importantes comme cela a été vu au T2 (juillet-septembre) de DHFL (Dewan Housing). Nous surveillerons les progrès des banques sur la performance du portefeuille de prêts en souffrance et des prêts restructurés, car ils restent le principal risque pour la qualité des actifs et les bénéfices », a déclaré Anil Gupta, vice-président des notations du secteur financier à l’ICRA.

