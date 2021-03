Les prêts bancaires à l’industrie des combustibles fossiles ont baissé de 9% au cours de l’année touchée par COVID

PHOTO DE FICHIER: La raffinerie et le centre de distribution d’Edmonton de Petro-Canada brille au crépuscule à Edmonton

Les plus grandes banques du monde ont réduit de 9% les prêts aux entreprises de combustibles fossiles en 2020 en raison de la pandémie, bien que le financement ait encore augmenté au cours des cinq dernières années, a révélé un rapport mercredi.

Les 60 plus grandes banques ont prêté plus de 750 milliards de dollars à 2300 entreprises de combustibles fossiles en 2020, contre 824 milliards de dollars en 2019, selon un rapport de Rainforest Action Network, Reclaim Finance, Oil Change International et d’autres organisations non gouvernementales (ONG).

Mais le rapport indique que la chute, tirée par des niveaux records d’investissement de l’industrie au second semestre 2020, alors que la pandémie a martelé la demande de carburant, a suivi des augmentations annuelles de 4,4% à 5,5% depuis 2016, l’année qui a suivi la signature de l’accord de Paris sur le climat.

Cela fait également suite à une augmentation de la demande des sociétés de combustibles fossiles qui ont levé des financements bon marché au premier semestre 2020, selon le rapport après avoir évalué le rôle des banques dans les prêts et la souscription des problèmes de dette et de capitaux propres.

«Malgré cette baisse significative de 2019 à 2020, la tendance générale des cinq dernières années est définitivement dans la mauvaise direction», indique le rapport.

«Nous devons aller de l’avant vers un monde où, même sans pandémie, la production de combustibles fossiles diminue presque aussi rapidement chaque année au cours de la prochaine décennie – comme elle l’a fait en 2020 – mais cette fois de manière gérée.

Le rythme des prêts bancaires aux entreprises émettant de fortes émissions de gaz à effet de serre est de plus en plus sous les feux de la rampe alors que les investisseurs demandent plus de détails sur leurs projets de gestion des risques et opportunités liés au climat dans leurs portefeuilles de financement.

Ce mois-ci, HSBC est devenue le dernier prêteur à céder à la pression lorsqu’elle a accepté de supprimer progressivement le soutien à l’industrie du charbon et de s’engager sur des objectifs à court et moyen terme pour s’aligner sur l’Accord de Paris.