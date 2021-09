Les prêts bancaires aux NBFC augmentent plus lentement alors que le crédit aux petits prêteurs se tarit

Les banques et les prêteurs non bancaires ont signalé une détérioration de la qualité des actifs au cours du trimestre d’avril à juin dans les catégories de prêts. (Image représentative)

La croissance des encours de prêts bancaires aux sociétés financières non bancaires (NBFC) a considérablement ralenti en glissement annuel en 2021, selon les données publiées par la Reserve Bank of India (RBI). Les dirigeants de l’industrie ont déclaré que le phénomène est le résultat du tarissement du crédit aux petites NBFC dans un contexte de prudence accrue de la part des banques.

L’encours des crédits aux prêteurs non bancaires a connu une croissance inférieure à un chiffre pendant une grande partie de l’année en cours, le portefeuille NBFC des banques ayant en fait diminué de 2,2 % en glissement annuel en juin 2021. Le taux de croissance est revenu en territoire positif en juillet, même s’il est resté à un 0,5% en sourdine. Cela contraste avec les taux de croissance de 20 à 36% observés chaque mois au cours de la période comparable de 2020, lorsque la pandémie a éclaté pour la première fois en Inde.

Les dirigeants de l’industrie de la NBFC ont déclaré que la liquidité n’est pas un problème pour les grands acteurs, mais que les petits prêteurs ont eu du mal à accéder aux prêts bancaires. Ramesh Iyer, vice-président et directeur général de Mahindra & Mahindra Financial Services, a déclaré à FE qu’il était nécessaire d’examiner la situation des plus petites NBFC pour mettre les choses en perspective. « J’ai entendu dire que les petites NBFC ne sont pas en mesure d’obtenir de l’argent des banques. Cela pourrait être l’une des raisons (pour lesquelles la croissance du crédit est plus lente) », a-t-il déclaré.

Les banquiers admettent lors de conversations privées qu’ils sont prudents lorsqu’ils prêtent à certaines NBFC, en particulier celles qui ont rencontré des difficultés en matière de recouvrement pendant la pandémie. « L’année dernière, les banques étaient prudentes à cause de Covid, mais plus tard, nous avons vu que les NBFC étaient capables de bien se débrouiller. La deuxième vague a de nouveau rendu les choses difficiles car les recouvrements ont été durement touchés », a déclaré un cadre supérieur d’une banque du secteur public.

Les banques et les prêteurs non bancaires ont signalé une détérioration de la qualité des actifs au cours du trimestre d’avril à juin dans les catégories de prêts où les encaissements prédominent. Les prêts en or, les prêts pour véhicules commerciaux (CV) et la microfinance ont connu des dérapages au premier trimestre de l’exercice 22, la deuxième vague de Covid-19 ayant nui à l’effort de collecte. Il n’y avait pas non plus de moratoire sur les remboursements, contrairement à 2020, ce qui rendait le stress plus évident sur les livres des prêteurs.

Dans une récente présentation, les analystes d’India Ratings and Research ont déclaré qu’une tendance à la consolidation et à la polarisation se dessinait dans le segment NBFC, les NBFC AA+ et les NBFC notées au-dessus augmentant leurs actifs sous gestion (AUM) beaucoup plus rapidement que A+, A et A- notées non bancaires. En termes de classes d’actifs, les NBFC axées sur l’immobilier ont vu leurs actifs sous gestion stagner en raison d’un resserrement du financement et d’autres défis spécifiques au secteur. Au premier trimestre de l’EX22, les NBFC de détail ont également connu une baisse des actifs sous gestion en grande partie en raison de la deuxième vague de Covid.

L’agence de notation s’attend également à ce que l’environnement de financement des petites institutions de microfinance (IMF) reste difficile. «Pour la plupart des grandes IMF (actifs sous gestion supérieurs à 5 000 crores de roupies ou soutenus par un grand sponsor), les lignes de financement bancaires pourraient se poursuivre et, par conséquent, elles pourraient ne pas être confrontées à un stress de liquidité immédiat. Cela étant dit, les petites et moyennes IMF devraient conserver leurs liquidités et, par conséquent, leurs décaissements pourraient être limités, ce qui pourrait entraîner un retard de leurs performances », ont déclaré les analystes d’India Ratings.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.