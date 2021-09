Les prêts bancaires aux petites entreprises connaissent une croissance positive en juillet ; la part du crédit bancaire brut s’améliore

La croissance du crédit était devenue négative en avril de cette année à moins 2,2% après avoir enregistré la plus faible croissance du déploiement de crédit à 2,5% en mars de cette année.

Crédit et financement pour les MPME : Les prêts bancaires au secteur des micro et petites entreprises (MPE), qui font partie des secteurs prioritaires en Inde, ont affiché une croissance positive en glissement annuel en juillet dans un contexte d’assouplissement des restrictions liées à Covid pour les entreprises après trois mois de baisse Croissance du crédit en glissement annuel. Le déploiement de crédit par les banques aux MPE en juillet a affiché une croissance de 0,2% à Rs 10,99 lakh crore contre Rs 10,96 lakh crore en juillet de l’année dernière, ont montré les données de la Reserve Bank of India (RBI) sur le déploiement sectoriel du crédit bancaire. La croissance du crédit est devenue négative en avril de cette année à moins 2,2% après avoir enregistré la plus faible croissance du déploiement de crédit à 2,5% en mars de cette année au milieu de la deuxième vague de la pandémie. La croissance s’était établie à moins 3,6 pour cent en mai et à moins 3,5 pour cent en juin.

Il est important de noter que la croissance des prêts aux MPE au cours de l’exercice en cours jusqu’à présent (de Rs 11,07 crore lakh déployés de mars à juillet), bien que négative, s’est améliorée à moins 0,7% contre moins 6,4% en juin.

«Ce (prêt) augmentera certainement à partir d’ici par rapport à l’ère pré-pandémique. La troisième vague de perturbations des activités suscite également relativement moins d’inquiétudes, car les préparatifs sont meilleurs cette fois-ci que l’an dernier. Pendant Covid, toute la chaîne d’approvisionnement a été interrompue car les entreprises, y compris les grandes, fonctionnaient avec une capacité limitée. Jusqu’à ce que les grandes ou moyennes entreprises démarrent à plein régime, comment les MPME peuvent-elles leur fournir ? Cependant, maintenant, il reprend et, par conséquent, les prêts s’amélioreront », a déclaré à Financial Express Online Jacob Crasta, président du fabricant de chambres d’essais environnementaux CM Envirosystems et fondateur-directeur de l’Alliance des MPME indiennes. L’ancien secrétaire des MPME, Dinesh Rai, avait lancé l’association vieille de trois ans et en est actuellement le fondateur-président.

La croissance des prêts aux moyennes entreprises a également augmenté. De 64,7 pour cent en mai et 63,2 pour cent en juin, la croissance en glissement annuel en juillet a bondi à 70,9 pour cent à Rs 2,09 crore lakh de Rs 1,22 crore lakh au cours de la période de l’année dernière. La croissance de juillet est la plus élevée de l’exercice en cours après une croissance de 70,8 % en avril de cette année. La croissance du déploiement du crédit dans les moyennes entreprises au cours de l’exercice en cours jusqu’en juillet a également affiché une croissance positive de 1,8 pour cent par rapport à une baisse de 8,7 pour cent en juin.

La part des MPE dans le crédit bancaire brut de l’Inde en juillet a également continué d’afficher une croissance. La part, qui avait connu une baisse de cinq mois avant de s’améliorer à 9,55 pour cent en juin, a encore augmenté pour atteindre 10,07 pour cent en juillet. Le crédit bancaire brut en juillet s’élevait à Rs 109,10 lakh crore, contre Rs 108,41 lakh crore en juin. De 12,11 % en décembre 2020, la part des MPE dans le crédit bancaire brut s’était contractée à 12,09 % en janvier 2021, 11,8 % en février, 11,3 % en mars, 9,7 % en avril et 9,48 % en mai.

Selon les dernières données sur le programme phare du gouvernement ECLGS lancé l’année dernière pour soutenir les MPME et autres entreprises touchées par Covid, 60,6% de la limite de prêt de Rs 4,5 lakh crore ont été sanctionnés. Au 2 juillet 2021, Rs 2,73 lakh crore de prêts ont été sanctionnés, dont Rs 2,14 lakh crore ont été décaissés par les banques partenaires et les NBFC. De plus, des garanties ont été émises pour des prêts accordés à environ 1,09 crore de MPME, a déclaré le ministre des MPME Narayan Tatu Rane dans une réponse écrite à une question posée au Rajya Sabha en juillet.

