Les prêts basés sur les données de la TPS améliorent l’accès des MPME au crédit: Vayana Network

Selon Vayana Network, une plateforme de financement de la chaîne d’approvisionnement, les prêts numériques basés sur les données de la TPS peuvent aider à combler l’écart de crédit d’environ 250 milliards de dollars pour les PME et à fournir des financements à des taux inférieurs pour réduire leurs coûts d’emprunt.

Vayana a été en mesure de réduire le coût de financement des MPME sur sa plate-forme de 200 à 600 points de base en s’associant avec des banques et des NBFC qui recherchent un financement de la chaîne d’approvisionnement pour construire leurs portefeuilles MPME.

Ram Iyer, fondateur et PDG de Vayana Network, a déclaré que les MPME ont été mal desservies par le système bancaire formel en raison d’un déficit de confiance résultant de l’absence de données crédibles à leur sujet et du coût prohibitif de la prise en charge d’un grand nombre de petites MPME. Vayana comble le déficit de confiance en utilisant des données alternatives crédibles telles que la TPS et l’analyse des données commerciales en temps réel pour faciliter le crédit aux MPME. Les plus petites MPME sont intégrées dans de grands programmes SCF gérés par le système bancaire formel, les libérant des griffes du marché informel coûteux, a-t-il déclaré.

Iyer a déclaré que les coûts de financement sur leur réseau sont inférieurs de 200 à 400 points de base pour les PME et jusqu’à 600 points de base en cas de financement de détail au dernier kilomètre. La société visera 10 milliards de dollars de décaissements cumulés en 2022, et il s’attend à ce que le débit augmente de manière exponentielle et double sur la plate-forme chaque année.

Vayana a jusqu’à présent permis 6 milliards de dollars de financement du commerce pour 300 chaînes d’approvisionnement dans 25 secteurs différents et traité 1,7 million de transactions.

Vayana et CRIF Solutions, un fournisseur de solutions d’information sur le crédit, d’analyse, de notation et de décision, ont récemment lancé un outil basé sur la technologie pour l’évaluation des MPME. Le Good Business Score est basé sur les données continues de la TPS. Parthasarathi Patnaik, responsable des risques chez Vayana Network, a déclaré qu’un bon score aidera les MPME à améliorer leur pouvoir de négociation car le score était basé sur les déclarations de TPS, qui sont des données authentifiées et crédibles.

Le produit a suscité l’intérêt des MPME, des entreprises, des chaînes d’approvisionnement B2B et des prêteurs, et la société prévoit d’évaluer et de noter plus de 10 000 PME au cours du prochain trimestre. Deux banques du secteur public, deux NBFC et trois entreprises ont déjà contacté l’entreprise et utilisent l’outil pour évaluer leurs partenaires et clients de la chaîne d’approvisionnement.

