Les prêts d’études ont plusieurs variantes – Découvrez laquelle vous convient le mieux

Vous devriez être prêt avec un plan concret si vous envisagez de poursuivre des études supérieures avec l’aide d’un prêt d’études.

Les résultats du conseil d’administration des classes 10e et 12e ont maintenant commencé à sortir après des mois d’incertitudes en raison des blocages nécessités par la pandémie. De nombreuses universités préparent également leurs résultats de fin d’études. Il est grand temps pour les étudiants et leurs parents de finaliser les projets d’études supérieures en tenant compte des coûts de leurs cours préférés. Idéalement, ils doivent être proactifs dans leurs recherches et faire le point sur leur préparation financière, car les étudiants pourraient manquer l’opportunité d’admission dans leurs collèges préférés s’ils ne sont pas prêts à payer les frais de scolarité à temps.

Cela dit, un prêt pour études pourrait être extrêmement utile au milieu de la ruée vers l’admission pour combler tout déficit financier. Vous n’avez peut-être pas encore finalisé le collège, votre besoin d’argent peut donc varier en fonction de l’endroit où vous en avez l’opportunité. Avant de poursuivre la procédure d’admission, savoir quelle variante de prêt pour études conviendra peut vous aider à mieux vous préparer lorsque vous devez organiser les fonds.

Prêts d’études pour les programmes nationaux de premier cycle et de troisième cycle

Supposons que vous envisagez de poursuivre vos études supérieures en Inde. Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à une banque pour obtenir un prêt d’études national. Avant d’approuver le prêt, la banque vérifierait plusieurs critères d’éligibilité tels que les notes obtenues en classe 12 ou l’obtention du diplôme, la preuve de revenu du demandeur / codemandeur, la lettre d’admission du collège, etc. Les banques n’autorisent généralement les prêts que pour les admissions dans un collège. ou une université approuvée par l’UGC, l’AICTE, le gouvernement, etc., et dans des institutions autonomes réputées comme les instituts indiens de gestion, les instituts indiens de technologie, l’école indienne de commerce, etc.

Le taux d’intérêt et le montant du prêt sur les prêts d’études pour l’éducation nationale peuvent varier selon le type de cours, la catégorie d’établissement étant premier ou non-premier, etc. La plupart des banques offrent un montant de prêt plus élevé et appliquent des taux d’intérêt plus bas sur les prêts d’éducation pour les établissements comme les IIM et les IIT. En outre, si vous recherchez un prêt allant jusqu’à Rs 4 lakh, vous n’aurez peut-être pas besoin de payer de marge. Si votre besoin de prêt est supérieur à Rs 4 lakh, vous devrez peut-être payer une marge d’environ 5%. Les prêteurs accordent également une période de moratoire de six mois après l’obtention d’un emploi ou d’un an après la fin du cours, selon la première éventualité, pour commencer les remboursements dont les conditions peuvent également varier d’un prêteur à l’autre.

Prêts d’études pour les programmes étrangers de premier cycle et de troisième cycle

Les banques et les institutions financières offrent également des facilités de prêt d’études pour étudier à l’étranger afin de suivre des cours de fin d’études ou de post-diplôme. Le collège où vous souhaitez être admis doit figurer sur la liste des établissements éligibles du prêteur. Le montant du prêt peut varier selon le type de cours, le collège, etc. Il est important de noter ici que les normes d’admissibilité au prêt pour le même collège et le même cours peuvent différer d’un prêteur à l’autre. Notez également que les prêts pour études ne sont disponibles que pour les ressortissants indiens, qu’ils souhaitent poursuivre des études dans un établissement national ou étranger.

La plupart des prêteurs autorisent une bourse ou un assistanat comme marge du prêt pour études lorsque vous envisagez d’étudier à l’étranger. Les conditions de remboursement des prêts d’études pour les études à l’étranger peuvent différer des prêts d’études pour les études nationales. La plupart des banques autorisent une durée de remboursement maximale de 15 ans, quel que soit le prêt pour études contracté pour un collège national ou étranger.

Prêts d’études spécifiques à un cours

Les prêts pour études peuvent également varier en fonction du type de cours que vous envisagez de suivre. Des prêts spécifiques à un cours sont disponibles pour les cours professionnels de premier cycle et de troisième cycle comme la médecine, le droit, l’ingénierie, etc. Les exigences en matière de fonds peuvent varier en fonction du type de cours; par exemple, les exigences de fonds pour les cours MBBS et MBA peuvent être très élevées par rapport à d’autres cours ; par conséquent, les banques autorisent généralement des facilités de prêt plus importantes pour les cours qui nécessitent plus de fonds.

Prêts pour études et exigence de garantie

Si le montant du prêt dépasse Rs 7,5 lakh, les banques demandent généralement une garantie pour garantir le prêt. Cependant, pour les admissions dans des institutions de premier plan comme les IIM, ISB, IIT, etc. où l’exigence de prêt est plus élevée, la plupart des banques autorisent un prêt sans garantie. Alors que les frais de traitement peuvent être de l’ordre de 1% à 2% du montant du prêt pour les institutions autres que les premières, la plupart des banques renoncent à ces frais pour les admissions dans les premières institutions.

Quelques autres choses importantes à garder à l’esprit

Vous devriez être prêt avec un plan concret si vous envisagez de poursuivre des études supérieures avec l’aide d’un prêt d’études. Vous serez également bien avisé de comparer différentes offres bancaires en fonction des normes d’éligibilité, des taux d’intérêt, du temps de traitement, des frais de prêt, etc. Une fois que vous avez sélectionné quelques options, vous devez vous renseigner auprès de chacune pour connaître les conditions applicables et conditions associées à un prêt pour financer un cours dans votre collège préféré. Si vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité des banques, vous pouvez également vérifier auprès des NBFC qui pourraient proposer des conditions d’éligibilité plus simples pour les prêts d’études, mais à des frais légèrement plus élevés.

Quel que soit le type de prêteur que vous choisissez, assurez-vous d’avoir une clarté totale sur les exigences en matière de documentation pour éviter toute mauvaise surprise plus tard. Plus important encore, évaluez soigneusement les perspectives d’avenir du cours que vous avez choisi dans votre collège préféré afin que vous soyez confortablement en mesure d’effacer le prêt pour études à temps. Je vous souhaite tout le meilleur !

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

