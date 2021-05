Les prêts immobiliers les moins chers au-dessus de Rs 75 lakh: Découvrez les banques et les HFC offrant les taux les plus bas

Si vous ne savez pas si vous devez contracter un prêt immobilier auprès d’une banque ou d’une société de financement du logement, notez que ces dernières ont généralement des taux d’intérêt légèrement plus élevés que les banques, mais qu’elles pourraient être mieux adaptées à des exigences de montant de prêt élevées.

La décision de la Reserve Bank of India de maintenir un taux de repo bas de 4% dans le but de contrer les retombées économiques de la pandémie actuelle de Covid-19 a largement contribué à ce que la plupart des banques réduisent leurs taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à des niveaux bas de plusieurs décennies. En fait, il y a au moins 15 banques et quatre sociétés de financement du logement (HFC) qui offrent actuellement des prêts immobiliers à partir de moins de 7% par an.

Cette tendance à faible taux d’intérêt en fait un moment opportun pour les emprunteurs en herbe – à condition qu’ils disposent de fonds de marge suffisants, d’une cote de crédit de plus de 750 à 800 et d’une capacité de remboursement adéquate. Il faut examiner attentivement tous ces facteurs, car de nombreux emprunteurs en herbe auraient un montant de prêt élevé, surtout s’ils envisagent d’acheter une maison dans une ville métropolitaine.

Donc, si vous avez une exigence de prêt importante, notez que le ratio prêt / valeur (LTV) le plus élevé autorisé pourrait être légèrement plus élevé dans votre cas par rapport à quelqu’un qui a un montant de prêt inférieur. Cela signifie que vous pourriez avoir droit à un prêt allant jusqu’à 75% -80% d’une propriété de grande valeur (par exemple, d’une valeur de 1 crore Rs ou plus) par opposition à une propriété plus abordable où la LTV maximale autorisée pourrait aller jusqu’à 90%. de la valeur de la propriété, selon BankBazaar.

En outre, de nombreux prêteurs peuvent exiger un taux d’intérêt plus élevé pour les prêts de grande valeur par rapport aux montants de prêt inférieurs. Vous serez donc bien avisé d’évaluer soigneusement vos exigences en matière de fonds de marge ainsi que l’accessibilité financière des IME de prêt après avoir comparé vos options en fonction de votre éligibilité et de vos exigences avant de finaliser votre décision.

Si vous ne savez pas si vous devez contracter un prêt immobilier auprès d’une banque ou d’une société de financement du logement, notez que ces dernières ont généralement des taux d’intérêt légèrement plus élevés que les banques, mais qu’elles pourraient être mieux adaptées à des exigences de montant de prêt élevées. Les HFC sont des NBFC qui se spécialisent dans les produits de prêt immobilier contrairement aux banques qui ont plusieurs produits de crédit. Cependant, les taux d’intérêt des prêts immobiliers à taux variable des banques sont liés à un indice de référence externe comme le taux des pensions, tandis que les HFC fixent leurs taux d’intérêt à leur taux préférentiel, selon BankBazaar.

Donc, si vous souhaitez demander un prêt immobilier de grande valeur, voici une liste de 10 banques et 10 HFC – y compris Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, PNB, UBI, HDFC Ltd et LIC Housing Finance Ltd – qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus bas pour les prêts supérieurs à Rs 75 lakh du pays. Notez que le taux d’intérêt applicable à vous serait déterminé en fonction de votre âge, sexe, revenu, pointage de crédit, montant du prêt, ratio LTV ou toute autre condition du prêteur choisi.

Les banques et les HFC offrent actuellement les prêts immobiliers à taux variable les moins chers au-dessus de Rs 75 lakh

Avertissement: Données tirées des sites Web respectifs de la banque le 7 mai 2021. Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

