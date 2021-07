Les prêts numériques aux petites entreprises voient leur essor après la perturbation de Covid l’année dernière: les prêteurs des MPME

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, avait prolongé le mois dernier la limite de l’ECLGS de 50% à Rs 4,5 lakh crore.

Crédit et financement pour les MPME : L’adoption des plateformes de prêt numérique parmi les petites entreprises après Covid s’est accélérée alors même que le canal bancaire traditionnel est resté un défi pour un grand nombre de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) avides de crédit dans le pays. La voie numérique pour obtenir un crédit instantané a aidé le portefeuille de prêts des MPME des plateformes numériques à gonfler par rapport à l’année dernière. La pénétration d’Internet et l’adoption croissante de smartphones abordables associés à des prêteurs numériques comblant le fossé de l’asymétrie de l’information ont également attiré les emprunteurs traditionnels et new age des villes métropolitaines et de l’arrière-pays indien vers le canal numérique.

« Les MPME indiennes sont limitées en capital de croissance depuis des décennies, mais malheureusement, les sources de crédit formelles ont représenté moins d’un cinquième des besoins en capital d’emprunt des MPME, ce qui a conduit la plupart des petites entreprises à recourir à des sources de crédit informelles. Le passage au numérique a contribué à créer un accès au capital pour certaines de ces petites entreprises, qui dépendaient jusqu’ici du crédit informel, souvent à des taux usuraires », a déclaré à Financial Express Online Utkarsh Sinha, directeur général des conseillers de Bexley.

Par exemple, Indifi lancé par l’ancien capital-risqueur Alok Mittal en 2015 a vu les décaissements de prêts baisser de 30% après Covid l’année dernière avant de dépasser la valeur de décaissement pré-Covid au troisième trimestre 2020-21 après la fin du verrouillage. La société a jusqu’à présent déboursé plus de 35 000 prêts dans plus de 650 villes et plus de 12 industries avec un réseau de plus de 20 prêteurs. Même pendant la pandémie, Indifi a déboursé 20% de prêts à des entreprises qui n’avaient pas d’antécédents de crédit tandis que plus de 45% des décaissements étaient destinés à des entreprises qui ne possédaient pas leur propriété et 20% à des entreprises avec moins de deux ans d’activité. .

« Les petites entreprises dont l’empreinte numérique est insuffisante ont toujours eu du mal à obtenir du crédit auprès des prêteurs traditionnels. La pandémie a considérablement amplifié cela, entraînant une baisse des revenus et du solde bancaire pour les petites entreprises. En outre, les entreprises des villes de niveau II et III auraient eu des difficultés à accéder aux institutions financières qui insistent davantage sur les points de vente physiques », a déclaré Mittal à Financial Express Online.

En revanche, pour environ huit ans, la plate-forme de prêt aux petites entreprises NeoGrowth Credit, qui a servi et engagé avec plus de 85 000 entreprises à ce jour et compte actuellement plus de 20 000 clients actifs, le stress de Covid n’a eu aucun impact matériel sur la force de la compagnie. La société avait déboursé environ Rs 1450 crore au cours de l’exercice 20 tandis que la croissance de ses actifs sous gestion était restée stable au cours de l’exercice 21, car les montages de prêts ont été affectés par la perturbation de Covid. Néanmoins, «le taux de sortie du 21 mars pour les prêts accordés était supérieur à 150 crores de Rs. La pandémie de coronavirus a entraîné une énorme expansion des paiements numériques dans l’ensemble du secteur et NeoGrowth est bien placé pour tirer parti de cette opportunité. Nous avions Rs 1 323 crore AUM au 31 mars 2021 et le décaissement total d’environ Rs 6 300 crore a été effectué depuis sa création jusqu’à FY21 », a déclaré Arun Nayyar, PDG de NeoGrowth Credit à Financial Express Online.

Plus encore, les plateformes de prêt numériques ont également été engagées avec le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) du gouvernement qui a été lancé l’année dernière après Covid dans le cadre du paquet Rs 20 lakh crore Atmanirbhar. Le gouvernement avait récemment annoncé une prolongation de trois mois du programme jusqu’au 30 septembre 2021, à partir du 30 juin 2021, ou jusqu’à ce que des garanties d’un montant de Rs 3 lakh crore soient émises dans le cadre de la quatrième révision du programme baptisée ECLGS 4.0. Le mois dernier, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait prolongé sa limite de 50% à Rs 4,5 lakh crore. Le ministre avait déclaré le 28 juin 2021 que le gouvernement avait déboursé 2,69 lakh crore pour 1,1 crore d’unités par 12 banques du secteur public, 25 banques du secteur privé et 31 sociétés financières non bancaires.

« Eko a aidé les petites entreprises à s’inscrire à l’ECLGS l’année dernière, cependant, la décision de prêter à ces entreprises a été prise uniquement par les banques travaillant avec le gouvernement sur l’ECLGS. Eko a enregistré plus de 1 000 petites entreprises pour ECLGS et la banque partenaire était la State Bank of India », a déclaré à Financial Express Online Abhinav Sinha, co-fondateur d’Eko India Financial Services.

La société avait versé près de 400 millions de dollars entre 2016 et 2020 aux petites entreprises alors qu’elle verse actuellement environ 125 crores de roupies par mois. «Nous prévoyons de débourser 2 000 crores de roupies au cours de l’exercice 22 et le nombre de clients que nous prévoyons d’embarquer est de 6 lakhs. Eko est dans le secteur des services financiers depuis 2007 et a mené un projet pilote de prêt pendant très longtemps avec des décaissements élevés, mais le portefeuille de prêts était petit. Maintenant, Eko étend officiellement ses activités de prêt avec un objectif principal », a ajouté Sinha.

Maintenant, avec la troisième vague qui se profile, les plateformes de prêt espèrent que les prêts numériques s’accéléreront. «En cas de troisième vague, il y aurait une augmentation de la demande de prêts des MPME, car elles disposent désormais d’une structure pré-planifiée pour leur modèle commercial. Nous visons un montant de prêt de 1 crore par mois au cours du prochain exercice pour aider les petites entreprises et les MPME dans le besoin », a déclaré Shams Tabrej, fondateur et PDG d’Ezeepay à Financial Express Online.

