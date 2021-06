Les prêts or accélèrent au T2 : Manappuram Finance

Pour l’ensemble de l’exercice 21, le prêteur a déclaré un bénéfice net consolidé de 1 724,95 crore de Rs contre 1 480,30 crore de Rs déclaré au cours de la période de l’année dernière.

L’activité de prêt d’or devrait s’accélérer au deuxième trimestre de l’exercice avec le déblocage progressif de l’économie, selon Manappuram Finance, le principal prêteur de prêts d’or.

Le vice-président Nandakumar, directeur général et PDG de Manappuram Finance, a déclaré qu’il pourrait y avoir une légère baisse du portefeuille de prêts en or de la NBFC au premier trimestre avant que la demande ne s’accélère. La NBFC s’attend à une croissance de l’ordre de 10 à 15 % pour l’ensemble de l’exercice, avec moins de défauts de paiement par rapport à l’exercice 21.

Le portefeuille de prêts d’or a diminué de 5,61 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 19 077,05 crores de Rs au quatrième trimestre, contre 20 211,58 crores de Rs signalés au troisième trimestre de l’exercice 21. Le prêteur a dû vendre aux enchères près de 1,2 tonne d’or d’une valeur de 412 crores de roupies au cours de l’exercice 21, l’essentiel de la reprise ayant eu lieu au quatrième trimestre.

Les prix de l’or ont fluctué de près de 24,7% au cours du dernier exercice, passant d’un sommet de 5 250 Rs par gramme à 3 950 Rs par gramme. Nandakumar a déclaré que les prix de l’or ne peuvent qu’augmenter par rapport au niveau actuel compte tenu du scénario économique mondial, et les défauts seront nettement inférieurs à ceux du dernier exercice.

“L’enchère de l’exercice 21 était l’une des plus basses lorsque vous la comparez à l’exercice 17, lorsque 3,8 tonnes d’or d’une valeur de 929 crores de roupies ont été mises aux enchères. Au cours de l’exercice 21, les enchères ne représentaient que 2,16 % du total des actifs en or sous gestion, tandis qu’au cours de l’exercice 17, elles étaient de 8,35 % et de 7,7 % au cours de l’exercice 18 », a-t-il déclaré.

L’or sous la garde de la NBFC a baissé à 65,3 tonnes au 31 mars, contre 72,4 tonnes à la même période l’année dernière. La taille moyenne des billets des prêts est également tombée à 50 000 roupies.

Concernant les préoccupations des NPA dans la filiale de microfinance et de financement automobile, il a déclaré que les deux filiales obtiendront de meilleurs résultats par rapport au dernier exercice. « Actuellement, la collecte dans la société de microfinance est d’environ 65 % pour le mois de mai, contre 5 % au cours de la même période de l’exercice précédent. En juin, nous nous attendons à ce que la collecte atteigne 80% car de nombreuses restrictions sont progressivement levées », a-t-il déclaré.

Le ratio NPA brut de la division microfinance est de 2,5% pour l’EX21 contre 1,6% en FY20 et 4,5% en FY17. La position NPA nette de la société s’élevait à 1,53 % et son NPA brut à 1,92 % au 31 mars.

