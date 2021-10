Les prêts sur l’or deviennent le segment à la croissance la plus rapide alors que les banques misent sur la sécurité

En mai, CS Setty, MD, State Bank of India, avait observé que la banque avait intensifié la facilité de prêts d’or à travers le pays, ce qui a contribué à porter le portefeuille à 20 000 crores de roupies au 31 mars 2021.

Les prêts d’or sont devenus le segment de prêt majeur à la croissance la plus rapide pour les banques au cours d’une année où les douleurs persistantes de la pandémie ont conduit les prêteurs à rechercher une croissance à faible risque. L’encours des prêts contre les bijoux en or s’élevait à Rs 62 926 crore au 27 août, soit 66% de plus en glissement annuel, selon les données sectorielles publiées par la Reserve Bank of India (RBI).

Les prêts contre de l’or ont été considérés comme la forme la plus sûre de prêts aux particuliers, au même titre que les prêts au logement. Au cours des dernières années, les banques du secteur public ont également fait une poussée agressive dans le segment afin de développer en toute sécurité leurs livres de détail.

En août 2020, la RBI avait augmenté le ratio prêt/valeur (LTV) autorisé pour les prêts contre nantissement d’ornements et de bijoux en or à des fins non agricoles à 90 % contre 75 %. La règle était applicable jusqu’au 31 mars 2021.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont souligné que malgré l’arbitrage réglementaire d’une LTV plus élevée se terminant en mars 2021, les banques ont continué à débourser de manière agressive des prêts d’or.

« À cette fin, des acteurs comme Manappuram Finance se sont lancés dans l’offre de taux d’intérêt compétitifs aux clients de prêts d’or de grande taille et ont pu reconquérir ces clients auprès des banques et de certaines des autres NBFC de prêts d’or », ont-ils noté.

En mai, CS Setty, MD, State Bank of India, avait observé que la banque avait intensifié la facilité de prêts d’or à travers le pays, ce qui a contribué à porter le portefeuille à 20 000 crores de roupies au 31 mars 2021.

«Après avoir mis en place les installations, nous voyons qu’il existe des opportunités d’un autre crore de Rs 10 000 au cours de l’exercice en cours. En outre, vous devez vous rappeler que le prêt d’or est un jeu à fort taux de rotation. Cela signifie que si vous voulez une croissance constante, vous devez faire plus de prêts », a déclaré Setty. Le prêteur prévoyait également d’augmenter les prêts d’or agricole d’environ 4 000 à 5 000 crores de roupies au cours de l’exercice 22.

Cependant, la deuxième vague de la pandémie en avril et mai a gravement nui aux recouvrements des prêts d’or des établissements de crédit. Les emprunteurs étaient souvent incapables de se déplacer pour mettre des marges supplémentaires pour couvrir la hausse des prix de l’or, ce qui a entraîné la non-performance de nombreux comptes.

