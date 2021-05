“ Les preuves circonstancielles sont accablantes ” que le coronavirus provient du laboratoire ⋆ 10z viral

par Ian Hanchett, Breitbart:

Lors de la diffusion de jeudi du «Evening Edit» de Fox Business Network, l’ancien secrétaire adjoint du HHS, adm. Brett Giroir, a déclaré qu’il pensait que l’Institut de virologie de Wuhan était «l’origine la plus probable» du coronavirus et que les preuves circonstancielles en faveur de cela la théorie est «écrasante et l’absence d’une autre explication est tout aussi écrasante.»

Giroir a déclaré: «Je partage l’évaluation du comité de sécurité républicain selon laquelle l’origine la plus probable de ce virus était l’Institut de virologie de Wuhan. Il n’y a pas d’arme à feu spécifique, mais les preuves circonstancielles sont accablantes et l’absence d’une autre explication est tout aussi accablante.

