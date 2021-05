Les preuves sont accablantes ⋆ 10z viral

par Gérard Delépine, Recherche Globale :

Le texte anglais ci-dessous est une traduction AI avec quelques modifications mineures par Global Research.

Cet article démontre sans équivoque que la mortalité et la morbidité ont augmenté de façon spectaculaire en raison du vaccin. L’incidence des cas positifs au Covid a également augmenté.

“Et partout, ils ont été suivis d’une augmentation spectaculaire des nouvelles infections et de la mortalité pendant plusieurs semaines ou mois”

Le Dr Delépine analyse attentivement les tendances pré et post-vaccinales pour 14 pays dans les principales régions du monde.

Les derniers chiffres officiels de l’Union européenne, rarement reconnus par les médias grand public, indiquent ce qui suit :

De fin décembre 2020 au 22 mai 2021 :

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

12 184 morts et 1 196 190 blessés après injections de quatre injections expérimentales de COVID-19 (Moderna, Pfizer-BionTech ; AstraZeneca et Johnson & Johnson’s Janssen). Les blessures graves sont de l’ordre de 604 744 (soit plus de 50 % des blessures totales). Total des réactions pour son vaccin ARNm Tozinameran : 5 961 décèss et 452 779 blessures au 22/05/2021

Alors que Pfizer compte le plus grand nombre de morts et de blessés, la Commission européenne a largement blâmé AstraZeneka.

Ironiquement, non seulement Pfizer a un casier judiciaire avec le ministère américain de la Justice pour « marketing frauduleux », la Commission européenne a choisi Pfizer BioNTech comme son « partenaire fiable » pour la production de 1,8 milliard de doses au cours des 3-4 prochaines années, dans un contrat en cours de négociation.

Michel Chossudovski, Recherche mondiale, 27 mai 2021

***

Il y a deux mois, nous avons tenté d’alerter les gens sur les résultats paradoxaux des vaccins covid19 en publiant les courbes de mortalité pré- et post-vaccination pour Israël et la Grande-Bretagne qui montraient déjà que ces vaccinations étaient suivies d”une augmentation considérable de la contamination et de la mortalité. durant 6 à 8 semaines après le début de la vaccination.

Depuis cette période, les campagnes de vaccination se sont propagées dans le monde entier même dans des pays où le covid n’était pas présent. Et partout, ils ont été suivis d’une augmentation spectaculaire des nouvelles infections et de la mortalité pendant plusieurs semaines ou mois.

Combien de morts et d’accidents graves faudra-t-il aux dirigeants, à l’OMS, aux agences de santé FDA, à l’EMA entre autres, pour examiner les résultats prouvés de cette pseudo-vaccination expérimentale dans le monde réel et en tirer les résultats ? conséquences ?

Rappel des faits avérés publiés par l’OMS

Nous présentons ci-dessous les courbes épidémiques des pays les plus vaccinés telles que publiées par l’OMS (avec nos commentaires en rouge).

ASIE

Au Népal, un pays de 28 millions d’habitants

La campagne de vaccination, utilisant le vaccin chinois et l’Indien Astra Zeneca, a débuté fin janvier 2021. Jusqu’à présent, après dix mois d’épidémie, le pays comptait 270 092 cas confirmés et 2017 décès et la moyenne quotidienne des nouveaux cas. s’élevait à 350.

Quatre mois après le début de la vaccination, l’épidémie a explosé avec une moyenne actuelle de 8.000 nouveaux cas par jour. Au 22 mai, le Népal comptait 497 052 ​​(+ 90 %) cas confirmés et 6 024 décès (+ 200 %).

En Thaïlande, un pays de 70 millions d’habitants

La campagne de vaccination utilisant le vaccin chinois a commencé la première semaine de mars. Jusqu’à présent, depuis le début de l’épidémie, le pays n’a enregistré que 25 000 personnes infectées et 83 décès attribués au Covid19.

Depuis le début de la vaccination, en 2 mois, le nombre de infectés a été multiplié par 5 (123 066 le 22/5) et celui des décès par 9 (735 le 22/5).

Au Cambodge, un pays de 27 millions d’habitants

En Mongolie, un pays de 3,3 millions d’habitants

Amérique du Sud

En Colombie , un pays de 50 millions d’habitants

pays gravement touché par la maladie, l’épidémie a commencé à reculer fortement jusqu’au début de la campagne de vaccination le 18 février 2021.

Depuis lors, le nombre d’infections quotidiennes a quadruplé et la mortalité quotidienne a été multipliée par 3

Chili, pays de 18 millions d’habitants

La vaccination a commencé le 24 décembre et un total de près de 17,1 millions de doses du vaccin ont été administrées à moins de 20 millions de personnes. Mais malgré le taux de couverture vaccinale le plus élevé d’Amérique du Sud et des confinements difficiles, le nombre d’infections quotidiennes et le nombre de décès restent près du triple de ce qu’ils étaient avant le début de la campagne de vaccination…

Au Brésil, un pays de 217 millions d’habitants

La vaccination a commencé le 18 janvier alors que la mortalité hebdomadaire s’est stabilisée autour de 7 000

Moyen-Orient

Aux Emirats Arabes Unis, un pays de 10,5 millions d’habitants

Lire la suite @ GlobalResearch.ca