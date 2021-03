24 mars 2021 06:24 & nbspUTC

| Mise à jour:

24 mars 2021 à 06:24 & nbspUTC

Par & nbspClark

Opinion des traders professionnels et des prévisionnistes La baisse de Bitcoin en dessous de 54K $ en tant que chance d’achat haussière supplémentaire.

Le 23 mars, les baisses ont réussi à pousser le prix du BTC en dessous du niveau de support de 54000 $, car de nombreuses données en chaîne suggèrent que les portefeuilles baleines ont commencé à ralentir les achats et transfèrent le risque aux investisseurs de détail.

Les données de TradingView & Cointelegraph Markets montrent que la tendance à la baisse qui a commencé le 22 mars et s’est maintenue jusqu’à mardi alors que le prix a retesté le niveau de support de 54K $ pour la deuxième fois cette semaine.

Les données de Coinshares précisent que la BTC reste l’actif choisi pour les investisseurs institutionnels à travers le secteur dans son ensemble continue de connaître un développement important, car 57 milliards de dollars d’actifs sont actuellement gérés par des institutions.

Les restes de tendance haussière intacts malgré le nouveau recul

Bien que les traders inexpérimentés et ce roman sur la force spatiale de la crypto-monnaie considèrent le nouveau ralentissement comme le signe d’un revers baissier, le prévisionniste de Cointelegraph Markets, Michaël van de Poppe, considère le recul comme un développement haussier pour BTC.

Les données de CryptoQuant, et du fournisseur de données en chaîne, indiquent qu’un total de 14600 BTC ont quitté Coinbase dans les premières heures du 23 mars. experts en crypto.

Bien qu’il n’y ait pas de méthode pour déterminer que les sorties étaient la conséquence d’accumulations de baleines, l’enquête de Whalemap montre qu’il y a eu une accumulation importante au niveau de 55K $, mais les chercheurs ont averti qu’en cas d’échec du niveau de soutien actuel, le niveau de soutien fort suivant est originaire de 47 438 $.

Les prévisionnistes de Jarvis Labs ont adopté un point de vue quelque peu diversifié et optionnel selon lequel les traders regardent plus que les flux d’échange globaux pour comprendre les actions quotidiennes de BTC.

Pour le co-fondateur de Jarvis Labs, Ben Lilly, «il est important de voir quel portefeuille est animé dans les flux généraux».

Jarvis Labs suit un portefeuille qu’ils mentionnent comme «Pablo» et un examen montre que le portefeuille a en fait été lié à l’acte de prix baissier du prix BTC. La dernière fois que Pablo a déplacé BTC s’est produite lors de la correction brutale du marché fin février.

Plus récemment, l’équipe Jarvis a reconnu que Pablo avait commencé à mélanger autour de 15K BTC le 4 mars, le représentant qu’une éventuelle baisse des prix était rapide. Le vidage a eu lieu le 14 mars alors que BTC dépassait 60 000 $ et cherchait à atteindre un nouveau record absolu.

Lilly a tenu:

Ce comportement a façonné la dernière étape de la précédente tendance baissière à court terme, qui correspond à la future plus grande expiration des options. C’est le genre de chose qui peut effacer la méthode pour des sommets plus élevés à venir. Nous sommes toujours optimistes en avril et les flux généraux le soutiennent.

Choice Altcoins se réunissant alors que BTC recule

Malgré l’action baissière des prix de Bitcoin, un filet d’altcoins a pu atteindre de nouveaux sommets. Comme indiqué par Cointelegraph, « l’effet Coinbase » du jeton Curve DAO a augmenté Ankr et le prix de Storj de 50% à 100% et le trading devrait commencer sur Coinbase Pro à partir du 25 mars.

Theta Fuel & Theta ont également poursuivi leur ascension implacable mardi après avoir été révélée que Heuristic Capital, Sierra Ventures, le VR Fund et le GFR Fund avaient « misé plus de 100 millions de dollars dans THETA dans un nœud de validation d’entreprise collectif ».

Après la déclaration, Theta a bondi de 40% pour atteindre un nouveau sommet historique de 14,21 $ et TFUEL a rallié 30% pour atteindre un nouveau record de 0,53 $.

La capitalisation boursière générale de la crypto-monnaie se situe actuellement au & taux de domination de Bitcoin est de 59,8% et 1,69 billion de dollars.

Les opinions et points de vue exprimés ici sont exclusivement ceux de l’auteur et n’imitent pas essentiellement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comprend des risques, vous devez effectuer vos recherches lors de la prise de décision.

