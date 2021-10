Les prévisions de prix Bitcoin explosent: un analyste abandonne après avoir appelé BTC à atteindre 600 000 $

Bitcoin (CCC :BTC-USD) vient de perdre l’un de ses plus grands alliés. Guggenheim (NYSE :GOF) le directeur des investissements (CIO) vient de sauter du train Bitcoin, même dans sa course haussière à toute vitesse dépassant les 60 000 $. Et bien que cela ne semble pas être un gros problème, cela pourrait certainement mettre un frein aux prévisions de prix du Bitcoin pour l’avenir.

Scott Minerd n’est pas seulement un taureau Bitcoin qui a acheté des pièces et s’est assis dessus. Au contraire, le CIO de Guggenheim Partners est l’un des taureaux les plus virulents de la devise. Plus tôt dans l’année, Minerd est allé jusqu’à viser un énorme objectif de prix de 600 000 $ pour Bitcoin.

Cet été, les investisseurs ont vu Minerd revenir fortement sur sa prédiction haussière. Alors que Bitcoin retournait vers la Terre depuis son sommet historique de plus de 64 000 $, Minerd a déclaré que nous pouvions nous attendre à voir Bitcoin tomber à 10 000 $ avec la correction ; il convient de noter qu’il n’a pas annulé sa prédiction future de 600 000 $ à l’époque.

Maintenant, cependant, il semble que le magnat de l’investissement abandonne complètement Bitcoin. Alors que BTC frappe à la porte d’un nouveau record historique, Minerd annonce qu’il n’est plus investi dans la devise. Minerd dit que puisqu’il ne « comprend pas complètement » Bitcoin et ses forces motrices, il ne veut pas s’exposer au marché.

Prédictions de prix Bitcoin : l’annonce de Minerd change-t-elle quelque chose ?

Qu’on le veuille ou non, les commentaires de Minerd ont un effet sur le potentiel de prix du Bitcoin. De nombreux investisseurs évaluent leurs propres sentiments sur la classe d’actifs à l’aide d’influenceurs comme Minerd, et son retrait pourrait donner froid aux yeux. Mais cette annonce va-t-elle donner à Bitcoin des moments difficiles pour surmonter son record historique et se diriger vers ces objectifs de prix de plus de 100 000 $ ? Examinons quelques prévisions de prix Bitcoin et voyons où les analystes techniques s’attendent à ce que BTC aille à la suite des commentaires de Minerd :

WalletInvestor voit Bitcoin approcher la barre des 100 000 $ en seulement un an. D’ici octobre 2022, le site s’attend à ce que BTC atteigne un prix de 91 812 $. Gov Capital pense que Bitcoin aura besoin d’un peu plus de temps pour se rapprocher de ce jalon. Sa prédiction sur 12 mois vise une valeur de 82 198 $ pour la pièce. L’Economy Forecast Agency pense qu’en décembre, le BTC vaudra 74 441 $. D’ici octobre 2022, le site s’attend à un prix de 154 952 $. CoinPriceForecast pense qu’en seulement deux mois, Bitcoin pourrait atteindre des valeurs aussi élevées que 91 722 $.

