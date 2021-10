Les prévisions de prix de Shiba Inu sont brûlantes alors que SHIB renifle de nouveaux sommets

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est sur le point de prendre un sérieux élan. L’altcoin vise actuellement un nouveau record historique alors qu’il réduit l’écart de plus en plus petit. Le volume des échanges de la pièce a presque doublé aujourd’hui alors que les taureaux continuent de pousser la crypto à une nouvelle valeur. Rien que depuis ce matin, le réseau a ajouté plus de 700 millions de dollars en capitalisation boursière. Bien sûr, le mouvement de prix à couper le souffle observé par la pièce incite les investisseurs à rechercher leurs prévisions de prix Shiba Inu.

Il serait insensé de dire que personne n’a vu venir l’ascension de Shiba Inu ; la pièce et son écosystème ont trouvé l’un des les bases de fans les plus ferventes de toute la classe d’actifs de crypto-monnaie. Là où cela a commencé en tant qu’enfant de Dogecoin (CCC :DOGE-USD), un mème basé sur un autre mème, il a pris un nouvel objectif depuis le printemps d’être le « tueur de Dogecoin ». Ses développeurs ont créé un écosystème de jalonnement robuste, où les détenteurs de SHIB peuvent jalonner leur SHIB pour un revenu passif. Depuis son premier succès, qui l’a porté à son plus haut niveau historique en mai, le réseau a ajouté un jeton de gouvernance qui permet à la communauté de s’impliquer davantage dans le développement de SHIB.

Les deux dernières semaines ont été exceptionnelles pour la pièce SHIB et ses détenteurs. SHIB a augmenté de plus de 200% en valorisation, le ramenant à un niveau proche de son plus haut historique de 0,0000388 $ à partir de mai. S’il continue son rythme actuel, il reprendra sûrement ce sommet historique et déclenchera une nouvelle ère pour la pièce. Dans l’état actuel des choses, la pièce est 25 % inférieure à son plus haut historique. Aujourd’hui encore, il gagne 17 % ; rien que la semaine dernière, il a gagné 170 %.

Prédictions de prix Shiba Inu: où SHIB pourrait-il aller pour atteindre un nouveau record historique?

Il semble presque inévitable que SHIB atteigne son ancienne gloire et commence bientôt à se préparer de nouveaux sommets. Où ça va en termes de développement est dans l’air; cependant, si les taureaux SHIB doivent obtenir ce qu’ils veulent, un Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) ou des catalyseurs similaires peuvent maintenir ces gains monolithiques aussi importants qu’ils le sont cette semaine. Cela étant dit, que pensent les analystes de l’état futur de SHIB ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix du Shiba Inu et découvrons :

CoinPriceForecast pense que SHIB dépassera son sommet historique et se rapprochera de plus en plus de sa prochaine valeur décimale avant la fin de l’année. D’ici décembre, le site s’attend à un prix de 0,000059 $. Gov Capital pense que SHIB peut atteindre une valeur similaire, mais cela prendra beaucoup plus de temps. Les prévisions sur 12 mois du site placent un objectif de prix de 0,0000559 $ sur SHIB d’ici octobre prochain. L’Economy Forecast Agency prédit qu’avec son élan haussier actuel, la pièce peut atteindre un sommet de 0,000069 $ d’ici la fin de 2021. Sur une trajectoire similaire, le site prévoit un prix de 0,00015 $ pour la pièce d’ici octobre prochain.

