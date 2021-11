Les prévisions de prix de Solana s’envolent alors que SOL atteint un nouveau record historique

Il n’y a pas de repos pour le Solana (CCC :SOL-USD) réseau. La pièce SOL continue de capturer l’un des plus grands désirs du moment parmi les investisseurs en crypto : l’évolutivité. Avec des réseaux qui voient plus de trafic chaque jour qui passe, le besoin d’un endroit avec des frais bas garantis est quelque chose vers lequel les utilisateurs afflueront, et c’est exactement ce qui se passe ici. Aujourd’hui, SOL continue d’accumuler de la valeur et la nouvelle capitalisation boursière du réseau le pousse au coude à coude avec les géants de l’industrie. Les prévisions de prix de Solana deviennent également un point d’intérêt central, compte tenu du nouveau record historique de la pièce.

Solana promet des frais de transaction inférieurs à 1 cent, et elle tient ses promesses. Les frais de transaction sont une chose plutôt imprévisible sur de nombreux réseaux, y compris le réseau blockchain le plus activement utilisé, Ethereum (CCC :ETH-USD). Lorsque les utilisateurs peuvent compter sur des frais de transaction peu élevés sur Ethereum, ils peuvent toujours se tourner vers Solana, dont l’évolutivité impressionnante permet aux transactions de traiter avec des frais négligeables.

Cet automne, c’est exactement ce qui pousse les utilisateurs vers le réseau Solana. Les prix du gaz Ethereum ayant augmenté de plus de 2 300 % depuis le début de l’été, les coûts de transaction moyens dépassent souvent 40 $. Personne ne veut payer cela juste pour échanger ses jetons. En tant que tel, le nombre d’utilisateurs actifs de Solana a tendance à augmenter alors que les investisseurs demandent l’asile face aux coûts énormes.

La vague de nouveaux investisseurs contribue à faire croître considérablement la pièce SOL depuis l’été. À la mi-août, alors que la pièce commençait à décoller sérieusement, la pièce a enregistré un volume de transaction moyen d’environ un demi-milliard de dollars. À l’heure actuelle, le volume des transactions s’élève en moyenne à 5 milliards de dollars. En effet, la capitale a également poussé les prix du SOL à des niveaux exceptionnellement élevés ; au cours de cette même période de trois mois, la valeur de SOL est passée d’un peu moins de 40 $ à son sommet historique de 247 $, atteint il y a quelques heures à peine.

Prédictions de prix de Solana : où se dirige SOL après une chute importante ?

La pièce SOL semble tenir tout son élan. Comme le dit le contributeur InvestorPlace et CFA Mark Hake, le réseau devient de plus en plus un foyer pour les industries à la mode, en particulier les jetons non fongibles (NFT). Cette capacité à suivre les envies changeantes des utilisateurs lui permet de rester gagnant. Mais jusqu’où Solana est-elle destinée à aller ? Jetons un coup d’œil à certaines prévisions de prix de Solana et voyons ce que pensent les analystes :

CoinPriceForecast prédit que SOL connaîtra une croissance massive au cours des derniers mois de 2021. Le site Web vise un prix de 412 $ pour SOL à la fin de l’année. Une agence de prévision économique tout aussi haussière vise un objectif de 433 $ sur SOL d’ici la fin de l’année. D’ici novembre 2022, le site s’attend à ce que cette valeur explose massivement, poussant la pièce jusqu’à 1 428 $. WalletInvestor n’est pas aussi optimiste, même s’il s’attend toujours à un impressionnant doublement des prix au cours des 12 prochains mois. La prévision du site Web de novembre 2022 pour SOL est de 539 $. Gov Capital publie une prédiction similaire, s’attendant à un prix de 503 $ pour la pièce d’ici novembre de l’année prochaine.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.