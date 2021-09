Les prévisions de prix Hedera Hashgraph augmentent alors que HBAR Crypto atteint un niveau record

in

Hedera Hashgraph (CCC :HBAR-USD) ressemble au cadeau qui continue d’offrir avec sa récente croissance. Le réseau DApp a continué d’impressionner les investisseurs avec ses gains, et au moment où vous pensez qu’il va commencer à négocier latéralement, il reçoit un autre coup de pouce sain. Eh bien, aujourd’hui, la pièce HBAR du réseau atteint un tout nouveau sommet, et les acheteurs prennent d’assaut les échanges pour l’ajouter à leurs portefeuilles. Les prévisions de prix Hedera Hashgraph visent à montrer aux investisseurs ce que l’avenir réserve à la valeur de HBAR.

Demain est une étape importante pour Hedera ; Le 16 septembre marque le deuxième anniversaire de l’accès ouvert du réseau. Au cours des deux dernières années, les développeurs de la plate-forme Hedera ont permis aux développeurs de créer des DApps à partir de zéro, et la pièce HBAR a été le carburant du projet.

Eh bien, le réseau reçoit un excellent cadeau d’anniversaire cette semaine sous la forme d’un nouveau record historique. La pièce HBAR a atteint un sommet de près de 57 cents ce matin aux premières heures de la négociation. Bien sûr, il y a eu beaucoup d’élan haussier autour de HBAR à l’approche de la barre des deux ans, d’autant plus que l’intérêt général pour les altcoins et les applications DeFi continue de croître. La pièce connaît également une augmentation du volume des transactions d’environ 50% avec ces nouveaux sommets.

Prédictions de prix Hedera Hashgraph : HBAR peut-il continuer à croître jusqu’en 2021 ?

L’évaluation de 1 $ est une étape importante que les investisseurs surveillent constamment autour des altcoins. Ces devises commencent souvent à seulement quelques centimes, parfois même une fraction d’un centime. Le HBAR de Hedera oscille entre un et cinq cents depuis sa création il y a deux ans.

Mais comme il a décollé en mars de l’année, il s’est rapproché de plus en plus du succès majeur de l’évaluation complète de 1 $. Peut-il atteindre ce niveau cette année ? Est-il construit pour durer ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Hedera Hashgraph et voyons ce que les analystes pensent :

Coinpedia pose la même question aujourd’hui pour savoir si HBAR est conçu pour atteindre 1 $. Le point de vente dit que HBAR n’atteindra probablement pas 1 $ d’ici 2021, mais il peut s’attendre à voir ce niveau l’année prochaine. Les sommets de 2022, selon le point de vente, pourraient atteindre 4,20 $. WalletInvestor est beaucoup moins optimiste sur HBAR. Dans sa prévision sur 12 mois, le point de vente évalue la pièce à seulement 63 cents. Les prévisions sur 12 mois de Gov Capital suggèrent que HBAR peut, en fait, atteindre la barre des 1 $ l’année prochaine. Le site évalue la devise à 1,07 $ en septembre 2022. La prévision de prix à long terme de Digitalcoin suggère que HBAR n’atteindra pas 1 $ pendant longtemps. Sa prévision 2025 prévoit que le HBAR n’atteindra que 1,36 $ au cours des quatre prochaines années.

