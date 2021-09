Les prévisions de prix Terra augmentent alors que LUNA devient la crypto n ° 11

L’un des plus grands acteurs du monde de la crypto aujourd’hui est Terre (CCC :LUNA-USD). Actuellement, la crypto LUNA a augmenté de plus de 35% au cours des dernières 24 heures. Cela a fait de Terra l’un des plus gros gagnants d’aujourd’hui et les investisseurs en crypto-monnaie surveillent de près en ce moment. En conséquence, les investisseurs se demandent de plus en plus ce que les experts pensent des prévisions de prix de Terra.

Source : Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Comme l’a commenté récemment un autre contributeur d’InvestorPlace, Brenden Rearick, il se passe beaucoup de choses avec Terra. Terra entreprend une mise à niveau massive de Columbus 5.

En effet, comme d’autres plateformes de crypto-monnaie, Terra cherche à s’améliorer, plus rapidement. Ces mises à niveau permettront un échange de jetons simplifié, l’utilisation principale de cet écosystème.

De plus, comme d’autres plates-formes cryptographiques, cette mise à jour permettra la gravure de jetons. Cela rend chaque jeton LUNA individuel plus précieux.

De telles mises à niveau de hard fork sont actuellement surveillées de près par les investisseurs en cryptographie. Ces mises à niveau ont le potentiel de conduire à une réelle amélioration des valorisations à court terme. Et sur la base du mouvement dans LUNA aujourd’hui, la crypto ne fait pas exception.

Voyons où certains des experts pensent que LUNA pourrait se diriger à partir d’ici.

Prévisions de prix Terra

Au moment de la rédaction, LUNA se négocie à 41,21 $ par jeton.

Coinpedia répertorie une fourchette haussière et baissière assez large. Du côté haussier, ce site suggère que LUNA pourrait fracasser 50 $ par jeton d’ici la fin de l’année. Cependant, si un marché baissier se produisait, ce jeton pourrait s’échanger autour du niveau de 4 $. WalletInvestor propose des objectifs de cours à un an et à cinq ans de 52,34 $ et 129,08 $, respectivement, pour LUNA. FxStreet pense que les investisseurs devraient se méfier de tout mouvement sous le niveau de 18 $, car cela pourrait déclencher un crash éclair. Au-dessus de ce niveau, ce site semble être haussier.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.