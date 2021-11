Les prévisions de prix XYO s’intensifient alors que XYO affiche un nouveau record historique

Pour une deuxième journée consécutive, XYO (CCC :XYO-USD) ressemble à un gagnant clair. Le réseau de cryptographie connaît une base d’investisseurs considérablement accrue ce matin grâce à l’impressionnante déchirure de la valeur d’hier. Maintenant, il atteint un nouveau sommet historique et les investisseurs suivent les prévisions de prix XYO. La crypto XYO, basée sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) réseau, être destiné à de plus grandes choses au cours de la prochaine année ?

XYO, ou XY Oracle, est un réseau axé sur la combinaison du suivi de la localisation géospatiale et des données de la blockchain. Le réseau utilise une preuve de localisation pour créer des données de suivi. Cela se fait grâce aux signaux émis par les appareils connectés au réseau XYO. Par exemple, si deux utilisateurs XYO avec des smartphones connectés au réseau se croisent, le XY Oracle enregistre ces données et les stocke dans un grand livre. Les nœuds enregistrent ces interactions, que les utilisateurs peuvent ensuite crypter et relier à tout autre réseau pour lequel ils souhaitent utiliser les données.

Grâce à cela, il existe de nombreux cas d’utilisation pour le réseau XYO, du suivi de la chaîne d’approvisionnement à la récupération des objets perdus en passant par le suivi des véhicules assurés. Ces derniers jours, il semble que les investisseurs se concentrent sur ces cas d’utilisation très pratiques ; le volume des transactions dans XYO augmente régulièrement de jour en jour. Ceci, à son tour, crée une série de poussées à la hausse très impressionnantes au cours de la semaine dernière. Comme l’a noté hier le contributeur d’InvestorPlace Chris MacDonald, le jeton XYO a connu une hausse de plus de 50%. Il poursuit cette poussée haussière aujourd’hui, grâce à un gain de plus de 30%.

Prédictions de prix XYO : XYO peut-il faire avancer les choses ?

Cette série de gains consécutifs à deux chiffres contribue à gonfler la valeur du jeton à un nouveau sommet historique. En effet, les premières heures du matin ont vu le jeton atteindre son prix le plus élevé jamais enregistré d’environ 8 cents. Depuis lors, il se stabilise à environ 6 cents, ce qui représente une merveilleuse opportunité d’achat pour les taureaux XYO.

Mais à quoi ressemble l’avenir de ce token ? Pourrait-il voir plus de ces gains impressionnants dans un proche avenir? Jetons un coup d’œil à certaines prévisions de prix XYO et voyons si les analystes sont sur un terrain d’entente :

DigitalCoin suggère que XYO est bon pour une nouvelle poussée vers un niveau record d’ici la fin de 2021. Le site vise une valorisation de 9 cents pour le jeton. PricePrediction pense également que XYO entrera en 2022 avec un nouveau record historique. Le site s’attend à ce que le jeton atteigne la barre des 10 cents à la fin de cette année. La prévision sur 12 mois de WalletInvestor montre que le site est largement neutre sur XYO. Il s’attend à ce que le jeton se négocie latéralement tout au long de l’année prochaine, restant à son prix actuel de 6 cents jusqu’en novembre 2022. Gov Capital est également neutre, prévoyant également un prix de 6 cents pour le jeton d’ici novembre de l’année prochaine.

