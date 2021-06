Les primaires du maire de New York sont dans quelques semaines – voici ce qu’il faut surveiller 10z viral

Alors que les mois crépusculaires du règne de terreur anti-intellectuelle du maire de New York, Bill de Blasio, continuent de s’approcher, une grande partie de l’attention s’est portée sur les primaires du maire qui ont lieu le mardi 22 juin, et le champ bondé de candidats démocrates à la recherche pour lui succéder.

Huit candidats majeurs sont actuellement en lice pour l’investiture des démocrates, ce qui équivaut à un couronnement dans la métropole bleu roi de la côte Est.

Parmi ceux qui figurent sur le bulletin de vote figurent le président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams, le secrétaire au logement et au développement urbain de l’ère Obama Shaun Donovan, l’ancienne commissaire à l’assainissement Kathryn Garcia, le dirigeant d’entreprise Raymond “Ray” McGuire, l’ancienne dirigeante à but non lucratif Dianne Morales, le contrôleur municipal Scott Stringer, l’ancienne avocate des droits civiques Maya Wiley et l’homme d’affaires et candidat à la présidentielle de 2020 Andrew Yang.

Trois grands favoris – Yang, Adams et Garcia – ont émergé au cours de la primaire, qui sont tous considérés comme relativement modérés par rapport au reste du peloton. Yang et Adams ont tous deux exprimé publiquement leur soutien au gouvernement israélien au milieu des attaques en cours contre des civils par le Hamas, ainsi qu’au NYPD au milieu des appels croissants de la gauche pour le financement national de la police.

Cela ne vise pas à prouver que le bilan de l’un ou l’autre des candidats sur l’une de ces questions est parfait – ou même idéologiquement sain, d’ailleurs – mais certainement, une note au-dessus du sentiment que les démocrates élus sont censés perroqueter par leur base.

Cependant, l’attention du grand public s’est principalement concentrée sur ce qui s’annonce comme la course entre Yang et Adams.

Alors que Yang avait toujours bénéficié d’un avantage substantiel dans les sondages avant la course, sans aucun doute dû au moins en partie à la reconnaissance du nom, des sondages récents ont montré qu’Adams et Garcia rognaient ou prenaient carrément l’avance insurmontable du candidat de 2020.

Ces gains ont été considérablement facilités par l’effondrement complet de la campagne de Scott Stringer, qui, plus tôt cette année, a régulièrement occupé la troisième place dans les sondages, au milieu d’un scandale de harcèlement sexuel qui a vu la majorité de ses approbations publiques se rétracter.

Adams en particulier a vu un gain substantiel dans les sondages au milieu d’une augmentation de la couverture médiatique traditionnelle le caractérisant comme un modéré. Malgré son programme résolument gauchiste, il a reçu l’approbation du New York Post de droite et a reçu les éloges de l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, pour avoir parlé sans détour des problèmes de criminalité et d’échec économique qui sont devenus synonymes des cinq arrondissements. Adams, un ancien officier du NYPD (ainsi qu’un ancien républicain enregistré) a non seulement déclaré qu’il porterait personnellement une arme à feu pendant son mandat, mais a également promis de refuser d’accepter les détails de sécurité personnels qui accompagnent les clés de Gracie Mansion.

La primaire du 22 juin sera également la première tenue après la mise en œuvre par la ville du vote à choix classé (RCV), un système qui déclenche automatiquement plusieurs tours de scrutin lorsque les électeurs sélectionnent plusieurs candidats par ordre de préférence et que ces votes sont redistribués en conséquence en tant que vote faible. -getters sont éliminés.

La mise en œuvre d’un système RCV pourrait affecter considérablement le résultat d’une course primaire dont le résultat est déjà loin d’être facilement prévisible.

Indépendamment de l’issue de la course, il est tout à fait clair qu’il y a eu un changement dans le sentiment des électeurs à New York, et que les ramifications des politiques de l’administration de Blasio, notoirement fondées en grande partie sur l’économie keynésienne et la théorie critique de la race, ont vu au moins un certain degré de retour de bâton du public.

Comme les sept dernières années l’ont démontré assez efficacement au détriment de l’infrastructure politique de la ville, Bill de Blasio a gouverné à partir de la gauche dure.

Cependant, il est de plus en plus probable que son successeur – du moins dans une certaine mesure – ne le fera pas.

