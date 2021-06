Les princes Harry et William ont appelé à une réunion d’amis il y a des années, déclare Matt LeBlanc | Royale | Nouvelles

Cette année, après 17 hors antenne, le casting a filmé un épisode spécial discutant de son héritage. Matt LeBlanc, qui joue Joey Tribbiani dans l’émission des années 1990, affirme que les frères Royal sont de grands fans.

En 2014, M. LeBlanc a expliqué comment Harry et William lui avaient demandé quand le casting de “Friends” se réunirait.

Après avoir abordé l’acteur lors d’un événement de polo, les frères royaux ont interrogé M. LeBlanc sur la date de retour de la série.

Il a déclaré à l’époque: “Ils m’ont demandé quand avait lieu la réunion des Amis.

« J’ai dit : ‘Demain ? Je ne sais pas. Quand tu veux qu’il le soit !”

Apparaissant à l’émission-débat TBS de Conan O’Brien en 2015, M. LeBlanc a plaisanté en disant qu’il devait dire aux frères de “f * off”.

Il a déclaré: «Je suis allé à ce match de polo d’exposition cette fois-ci et les princes étaient là, ils jouaient. Après qu’il y ait eu une grande file d’attente pour les rencontrer…

“Alors je suis allé et j’ai fait la queue et j’ai rencontré les princes – à la fois le prince William et le prince Harry.

“Tout ce qu’ils veulent savoir, c’est quand est la réunion des Amis. C’est tout ce qu’ils voulaient savoir…

“Je leur ai dit d’aller se faire foutre.”

Cependant, M. LeBlanc est apparu dans l’émission plus tard la même année pour expliquer: «C’était une blague. Je n’ai jamais dit cela.

« Ils sont plus gros que moi… et ce serait impoli. »

M. LeBlanc a également félicité Harry et William et a ajouté qu’ils étaient “vraiment cool”.

Il a dit à M. O’Brien : « Ils étaient vraiment cool.

“En fait, j’étais dans un bar une fois et Harry était là, et j’ai fini par m’asseoir sur la même table que lui.

« Il est très amusant. Oui, beaucoup de plaisir.”