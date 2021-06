Les principales actions de paiements numériques à acheter au milieu du boom du commerce électronique

La pandémie de Covid-19 permet aux principales sociétés de paiement d’obtenir des chiffres d’affaires améliorés sur la base de volumes de transactions accrus.

Le monde est devenu numérique depuis longtemps et le support en ligne est une plate-forme florissante pour diverses transactions et paiements. Du shopping à l’achat de presque tout sur le Web, les paiements en ligne ont connu une augmentation considérable grâce à un boom du commerce électronique. Les restrictions de verrouillage depuis l’épidémie de Covid-19 ont en outre stimulé les revenus des sociétés de paiement numérique. Selon une note récente de GlobalData, « la pandémie de COVID-19 permet aux principales sociétés de paiement d’atteindre des chiffres d’affaires améliorés sur la base de volumes de transactions accrus. »

La pandémie de COVID-19 a accéléré l’acceptation des paiements numériques à travers le monde en 2020, ce qui a permis d’améliorer les performances de la majorité des 20 premières sociétés de paiement publiques malgré un ralentissement économique sans précédent, a déclaré GlobalData, un leader des données et de l’analyse. entreprise.

Les ventes au détail totales et les ventes totales du commerce électronique au détail semblent toutes deux augmenter. Le Census Bureau of the Department of Commerce (US) a annoncé l’estimation des ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le premier trimestre de 2021, à 215,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,7% par rapport au quatrième trimestre de 2020. Les ventes au détail totales pour le premier trimestre de 2021 ont été estimés à 1 581,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,8% par rapport au quatrième trimestre de 2020.

En outre, l’estimation du commerce électronique du premier trimestre 2021 a augmenté de 39,1 % par rapport au premier trimestre 2020, tandis que les ventes au détail totales ont augmenté de 16,8 % au cours de la même période. Les ventes du commerce électronique au premier trimestre de 2021 représentaient 13,6% des ventes totales.

Selon GlobalData, « Au cours de l’année précédente, les entreprises qui ont enregistré une croissance impressionnante de leur chiffre d’affaires étaient Square, Global Payments, Fiserv, Adyen, PayPal et Worldline, avec une croissance de plus de 15 %.

Top 20 des sociétés de paiement publiques par chiffre d’affaires 2020

Parth Vala, analyste des profils d’entreprise chez GlobalData, commente : « La croissance de Square a été attribuée à sa croissance exceptionnelle des revenus bitcoin et des revenus provenant des abonnements et des services connexes. En outre, la société a connu une croissance constante de ses revenus basés sur les transactions au cours des dernières années. Son volume de paiement brut a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,6 % au cours des cinq dernières années (2016-2020), atteignant 112,3 milliards de dollars en 2020. »

La croissance enregistrée par Global Payments, Fiserv et Worldline était principalement inorganique, avec des flux de revenus supplémentaires provenant des entreprises acquises, TSYS, First Data et Ingenico, respectivement.

Le volume des transactions de paiement de PayPal a atteint 15,4 milliards en 2020, soit une augmentation de 24,2 % par rapport aux 12,4 milliards d’il y a un an. Son volume de paiement total a atteint 936,1 milliards de dollars contre 711,9 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel de 31,5% et 27% de TCAC au cours des cinq dernières années, ce qui s’est traduit par une croissance globale des revenus de 20,7%.

Vala conclut : « Bien que la croissance globale des revenus des 20 plus grandes sociétés de paiement ait été de 2,72 % en valeur nominale, elle souligne le fait que le secteur mondial des paiements numériques recèle un énorme potentiel de croissance avec une confiance accrue des consommateurs par rapport à l’année précédente, bien qu’il s’agisse en grande partie d’une pandémie. -forcés car les consommateurs ont été obligés de s’éloigner de l’argent liquide.

