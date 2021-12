Les principales actions de Warren Buffett : Apple, Bank of America, d’autres zooment à 50 % cette année ; lesquels possédez-vous ?

Berkshire Hathaway de Warren Buffett détient les plus grandes participations dans quatre actions : Apple, Bank of America Corporation, American Express Company et The Coca Cola Company

Warren Buffet, PDG de Berkshire Hathaway, connu pour son portefeuille d’investissement. Au troisième trimestre, Berkshire Hathaway était un vendeur net d’actions pour le quatrième trimestre consécutif. Les ventes d’actions de Berkshire se sont élevées à 1,95 milliard de dollars net, contre 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre. Certaines des actions de son portefeuille existent depuis des années, voire des décennies. Cependant, cette année, Buffett a vendu et abandonné une partie des actions de son portefeuille. Buffett’s Berkshire a quitté Merck & Co., ainsi que la société dérivée de Merck Organon. Elle a réduit ses participations dans plusieurs sociétés pharmaceutiques telles que Abbvie Inc et Bristol-Myers Squibb Co. La société a également éliminé la totalité de sa participation dans une autre société pharmaceutique – Biogen Inc. au deuxième trimestre a réduit ses participations dans plusieurs sociétés pharmaceutiques.

Au deuxième et au troisième trimestre, Berkshire Hathaway a conservé des positions dans Bank of America, Apple (AAPL), The Coca-Cola Company et American Express Company, entre autres. Berkshire Hathaway de Warren Buffett détient les plus grandes participations dans quatre actions – Apple, Bank of America Corporation, American Express Company et The Coca Cola Company (à la fin du 30 septembre 2021).

Pomme

En termes de valeur marchande, Berkshire Hathaway détient la plus grande participation dans Apple. Berkshire Hathaway a commencé à acheter des actions Apple à la fin de 2016 et au début de juillet 2018, possédait un peu plus d’un milliard d’actions Apple. Berkshire détenait 887 millions d’actions Apple ou 5,4% du capital au 30 septembre 2021 pour une valeur marchande totale de 160 milliards de dollars. Jusqu’à présent cette année civile 2021, les actions Apple ont gagné 38,6% à 179,38 $, contre 129,41 $ le 4 janvier 2021.

Banque d’Amérique

La deuxième participation la plus élevée de Berkshire Hathaway est dans Bank of America Corp. Warren Buffett détient 1,01 milliard d’actions d’une valeur de 45,09 milliards de dollars dans Bank of America, soit 12,34 % de la société. Le cours de l’action Bank of America Corp a grimpé de près de 50 % jusqu’à présent cette année, atteignant 44,63 $, contre 30,03 $ le premier jour de bourse de l’année 2021.

Société American Express

Berkshire Hathaway détenait 150 millions d’actions ou 19,57 pour cent des parts d’une valeur de 24,92 milliards de dollars dans American Express Company, ce qui en fait la troisième participation la plus élevée de Berkshire Hathaway. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action American Express Company a augmenté de près de 40 % (38,79 %). À la dernière clôture, le cours de l’action American Express Company s’élevait à 163,83 $, contre 118,04 $ le 4 janvier 2021.

La société Coca Cola

Berkshire Hathaway détenait 9,3% du capital ou 400 millions d’actions de Coca Cola, sa quatrième participation la plus élevée. La valeur marchande des avoirs Coca Cola de Warren Buffett était de 23,46 milliards de dollars. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action The Coca Cola Company a bondi de 11,73 % à 58,95 $, contre 52,76 $ au début de l’année civile 2021.

