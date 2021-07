Les principales actions de Warren Buffett ont augmenté de 50 % cette année et ont généré des gains de 192 milliards de dollars l’année dernière ; lesquels possédez-vous ?

Berkshire Hathaway de Warren Buffett détient les plus grandes participations dans quatre actions – Apple, Bank of America, American Express et Coca-Cola. Image : .

Warren Buffett, PDG de Berkshire Hathaway, détient un record d’investissement impressionnant. La société a généré un rendement annuel moyen de 20% depuis 1965, selon la lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway en 2020. L’indice de référence S&P 500 a généré un rendement total annualisé, dividendes compris, d’un peu plus de 10 % au cours des mêmes 55 années. Berkshire Hathaway de Warren Buffett détient les plus grandes participations dans quatre actions – Apple, Bank of America, American Express et Coca-Cola (à la fin décembre 2020). Ces quatre actions ont généré un total de 192 milliards de dollars de gains en 2020, en hausse de près de 30% par rapport à 148,05 milliards de dollars l’année précédente. Au cours de l’année en cours 2021 (depuis le début de l’année), les cours des actions du portefeuille de Buffett ont augmenté de près de 50%.

Pomme

En termes de valeur marchande, Berkshire Hathaway détient la plus grande participation dans Apple. La société dans une lettre aux actionnaires a déclaré que l’investissement de Berkshire dans Apple illustrait le pouvoir des rachats. Il a commencé à acheter des actions Apple à la fin de 2016 et au début de juillet 2018, possédait un peu plus d’un milliard d’actions Apple. Berkshire détenait 907,5 millions d’actions Apple ou 5,4% du capital en décembre 2020 pour une valeur marchande totale de 120,4 milliards de dollars. Jusqu’à présent cette année civile 2021, les actions Apple ont gagné près de 15% à 148,56 $, contre 129,41 $ au 4 janvier 2021. Selon la lettre de Berkshire Hathaway aux actionnaires de 2019, la société détenait 5,7% du capital ou 947,7 millions d’actions dans le entreprise d’une valeur marchande de 33 milliards de dollars.

Banque d’Amérique

La deuxième participation la plus élevée de Berkshire Hathaway est dans Bank of America Corp. Warren Buffett détient 1,03 milliard d’actions d’une valeur de 31,3 milliards de dollars dans Bank of America, soit 11,9% de la société. Le cours de l’action Bank of America Corp a grimpé de plus de 25 % au cours des sept derniers mois, passant à 37,70 $, contre 30,03 $ le premier jour de bourse de l’année 2021.

La société Coca Cola

En décembre 2020, Berkshire Hathway détenait 9,3% du capital ou 400 millions d’actions de Coca Cola, sa troisième participation la plus élevée. La valeur marchande des avoirs Coca Cola de Warren Buffett était de 21,93 milliards de dollars. Jusqu’à présent dans l’année, le cours de l’action The Coca Cola Company a bondi de plus de 8% à 57,01 $ (à la clôture de vendredi), contre 52,76 $ au début de l’année civile 2021.

Société American Express

Selon la lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway en 2020, la société détenait 150 millions d’actions ou 18,8% du capital d’American Express Company, ce qui en fait la quatrième plus grande participation de Berkshire Hathaway. Au cours des sept derniers mois depuis le début de cette année, le cours de l’action American Express Company a augmenté de près de 50 pour cent (46,7 pour cent). À la dernière clôture, le cours de l’action American Express Company s’élevait à 173,18 $, contre 118,04 $ le 4 janvier 2021.

