Les principales actions Reddit (et Dogecoin) créent des bulles. Que faire?

Quels sont les deux points communs entre les stocks de véhicules électriques (VE) et de marijuana? Premièrement, les deux secteurs sont devenus les chouchous des investisseurs de détail l’année dernière. De nombreuses entreprises de ces secteurs sont devenues connues sous le nom de «top Reddit stocks »pour leur importance sur le subreddit r / WallStreetBets.

Source: TY Lim / Shutterstock.com

La deuxième similitude est moins évidente: les deux étaient des bulles «Top Reddit Stock» qui ont éclaté cette année. Les investisseurs réguliers auraient peut-être manqué que le titre moyen des 10 premiers dans chaque secteur soit en baisse de 60% par rapport à son sommet. Les analystes s’attendent à d’autres pertes à venir.

Pourtant, la bulle boursière Reddit ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Plutôt que d’envoyer les investisseurs paniquer, ces explosions de bulles ont engendré plus de manies dans leur sillage. Cette semaine, Dogecoin (CCC:DOGE-USD) est brièvement devenue la cinquième plus grande crypto-monnaie malgré l’absence d’ambitions claires pour une utilisation dans le monde réel; les investisseurs qui ont acheté 10 000 $ DOGE en janvier auraient pu vendre près de 1 million de dollars la semaine dernière.

Pendant ce temps, les investisseurs traditionnels ont commencé à s’inquiéter de rater quelque chose. Une fois les investissements hors limite comme Tesla (NASDAQ:TSLA) et Bitcoin (CCC:BTC-USD) se sont généralisés à mesure que les investisseurs institutionnels recherchent des rendements.

«Les institutions achètent plus de bitcoins par mois que celles qui sont minées», a déclaré Alessandro Andreotti, un courtier Bitcoin en vente libre (OTC). «Il n’y en a tout simplement pas assez pour tout le monde.» Des paris encore plus risqués ont eu lieu depuis.

Alors que Wall Street essaie de battre les investisseurs de Reddit à leur propre jeu, ils créeront par inadvertance des opportunités pour les petits investisseurs de gagner. En effet, lorsqu’il s’agit d’investir dans des bulles, la vitesse est souvent la seule chose qui sépare les gagnants des perdants.

Les meilleures actions Reddit de 2021: une bulle après l’autre

Dites à tout investisseur Reddit de longue date que sa bulle vient d’éclater et vous pouvez vous attendre à un regard vide en réponse. Principales actions Reddit de GameStop (NYSE:GME) à Groupe de brevets Marathon (NASDAQ:MARA) sont toujours en hausse de milliers de pour cent par rapport au début de 2020.

Demandez à un investisseur de Wall Street, cependant, et une vérité différente émerge. Beaucoup de ces investisseurs ont perdu des milliards en entrant tard dans la partie. Les actionnaires de Tesla ont vu une valeur de 250 milliards de dollars fondre plus tôt cette année. Les principales banques d’investissement se sont retrouvées à perdre des milliards après avoir retenu le sac sur des paris à bêta élevé.

Que s’est-il passé?

L’explication simple est que Wall Street a surestimé les valorisations. En janvier, la capitalisation boursière de 840 milliards de dollars de Tesla la rendait aussi importante que les 10 prochains constructeurs automobiles traditionnels réunis. Viacom (NASDAQ:VIAC) et Découverte (NASDAQ:DISQUE) – les entreprises en mode de redressement – avaient des ratios cours / bénéfices (P / E) à terme qui les placent dans la même ligue que Pomme (NASDAQ:AAPL) et Facebook (NASDAQ:FB). Les actions à bêta élevé étaient destinées à une correction.

Il existe cependant une raison fondamentale plus profonde. Dans une quête de rendements immédiats, les investisseurs institutionnels plus lents ont commencé à imiter l’appétit des investisseurs particuliers pour les paris risqués. Une nouvelle économie de bulle était le seul résultat logique.

Atteindre le rendement, style Reddit

Dans le monde des titres à revenu fixe, les négociants en obligations qualifient ce comportement de recherche de risque de «rechercher le rendement».

Voici comment cela fonctionne.

Dans les bons moments, les acheteurs d’obligations conservateurs commenceront souvent à se tourner vers des émissions plus risquées dans l’espoir d’obtenir des rendements plus élevés. Cela propulse les personnes ayant une tolérance au risque moyenne dans des actifs à plus forte volatilité, et ainsi de suite. C’est une stratégie qui fonctionne à merveille, jusqu’à ce que ce ne soit soudainement pas le cas. (Les obligations hypothécaires garanties de la crise financière de 2008 faisaient partie de ces actifs «à rendement».)

Aujourd’hui, un effet similaire s’est installé dans l’investissement en actions. Alors que l’argent chaud a afflué sur le marché boursier, les fonds actifs ont vu leurs styles dériver vers les plus risqués. Selon les données de Thompson ., Tesla représente désormais 6% de la Fonds de croissance d’Amérique (MUTF:AGTHX), l’un des plus grands fonds gérés activement au monde. (En 2019, le fonds n’avait qu’une position de 0,5%.)

Cathie Wood’s ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK) a connu un changement plus extrême. L’année dernière, ses 10 principales positions avaient un ratio prix / ventes / croissance médian (un ratio PEG pour les entreprises à forte croissance) de seulement 0,15. Aujourd’hui, ce chiffre est de 0,5. En d’autres termes, le fonds de Mme Wood risque beaucoup plus d’argent pour un potentiel de croissance moindre.

Collectivement, ces fonds de Wall Street ont poussé les valorisations des actions de grande distribution à des niveaux inimaginables. La valeur totale des entreprises dont le rapport prix / ventes est supérieur à 20 s’élève désormais à 5,7 billions de dollars, soit dix fois plus que l’an dernier. Les crypto-monnaies ont connu un gain similaire.

Pendant ce temps, les investisseurs de Main Street ont abandonné ces paris traditionnels. L’intérêt de trouver «The Next Bitcoin» n’a jamais été aussi élevé.

La stratégie a largement récompensé les investisseurs particuliers. Un investissement de 10000 dollars dans Dogecoin en janvier 2020 vaudrait aujourd’hui 1,4 million de dollars. Des gains similaires dans GameStop et d’autres «actions meme» ont transformé des actionnaires chanceux en multimillionnaires.

La fête continue

Le jeu d’investissement du chat et de la souris n’a fait que s’accélérer.

Considérez Dogecoin.

À peine le #DogeDay s’était-il terminé mardi, que SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD), une monnaie vieille d’un mois, a remplacé DOGE comme la crypto-monnaie la plus recherchée au monde. La nouvelle pièce pénalise prétendument les vendeurs avec des frais de 10%. D’autres pièces de monnaie comme Chaîne de pirate (CCC:ARRR-USD) ont vu les prix tripler en quelques jours.

Les investisseurs tardifs se sont retrouvés une fois de plus à tenir le sac. Les prix du Dogecoin se sont effondrés de 0,40 $ à 0,20 $ juste au moment où les investisseurs institutionnels commençaient à acheter. Il semblait que les investisseurs de Reddit avaient toujours une longueur d’avance.

Comment les investisseurs peuvent profiter des meilleures actions Reddit

Pour profiter de cette nouvelle bulle économique, les investisseurs doivent suivre deux règles essentielles:

La vitesse. Les investisseurs doivent se déplacer plus vite que l’argent institutionnel pour éviter de devenir eux-mêmes des marques.

Prise de profit. Même les actions chaudes retomberont sur terre si leur valeur intrinsèque reste faible.

L’économie de bulle d’aujourd’hui n’est pas la première fois que des bulles d’actifs se forment dans l’optimisme plus large du marché. En 2014, les investisseurs sont devenus fascinés par l’impression 3D, envoyant des entreprises sans profit comme Systèmes 3D (NYSE:DDD) à des évaluations de plusieurs milliards de dollars. Les crypto-monnaies, les métaux des terres rares et les actions chinoises ont également connu des hausses et des baisses.

Les bulles d’actifs, cependant, se produisent maintenant beaucoup plus fréquemment. Une explication possible est que de nombreux investisseurs de détail ont appris à tirer des bénéfices d’investissements de haut vol au lieu de les réduire à zéro. L’essor du trading d’options sans commission sur Robin des Bois a également limité l’horizon temporel que les investisseurs peuvent prendre. Et les médias sociaux ont permis aux investisseurs partageant les mêmes idées de se précipiter sur les investissements.

Indépendamment de la raison pour laquelle, les investisseurs réguliers peuvent profiter en étant l’une des premières personnes à entrer et en quittant la fête avant la fin des choses. Vous ne vendez peut-être jamais au sommet, mais c’est bien mieux que de rester coincé avec la foule de Wall Street en descendant.

Où vont les meilleures actions Reddit à partir d’ici?

En novembre dernier, l’expert chevronné de l’industrie automobile, Ben Foldy, a évalué les stocks de véhicules électriques en concurrence avec Tesla. «Il y aura des gagnants. Et les perdants.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et les gagnants n’ont pas encore émergé. Plusieurs sont aux portes de la faillite. Certaines baisses sont justifiées; entreprises comme Lordstown (NASDAQ:CONDUIRE) prétendument truquer des commandes pendant des mois et cacher des accidents majeurs aux actionnaires. Les poursuites des actionnaires s’accumulent.

Mais les histoires individuelles masquent le changement le plus remarquable que les investisseurs ont vu au cours des 18 derniers mois. Avec la montée de l’investissement à coût nul et des médias sociaux, les investisseurs de détail à l’esprit vif ont soudainement trouvé les outils pour déjouer Wall Street. Si vous êtes prêt à placer vos paris, vous pouvez vous aussi donner un sens à ce nouveau monde fascinant.

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.

Remarque: les 10 principaux stocks de véhicules électriques comprennent Tesla, Churchill Capital (NYSE:CCIV), Lordstown Motors, Nikola (NASDAQ:NKLA), Fisker (NYSE:FSR), Canoo (NASDAQ:GOEV), Nio (NYSE:NIO), LI Auto (NASDAQ:LI), XPeng (NYSE:XPEV) et Bourreau de travail (NASDAQ:WKHS). Les 10 principaux stocks de marijuana sont Cannabis Aurora (NYSE:ACB), Hexo (NYSE:HEXO), Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC), Cronos (NASDAQ:CRON), Tilray (NASDAQ:TLRY), OGI (NASDAQ:OGI), Aphria (NASDAQ:APHA), Cadran solaire (NASDAQ:SNDL), Medmen (OTCMKTS:MMNFF) et Industries du pouce vert (OTCMKTS:GTBIF).