Les principales banques Goldman, Wells Fargo et JPMorgan accélèrent les embauches de crypto-monnaie

AnTy2 novembre 2021

Ces sociétés financières sont également « prêtes à payer beaucoup », jusqu’à 50 % de compensation, car « les banques ne peuvent pas risquer que leurs clients aillent dans une autre banque pour faire ces services ».

Certaines des plus grandes banques et sociétés financières ont ajouté environ 1 000 rôles liés à la cryptographie depuis le marché baissier de 2018, selon les données collectées par Revelio Labs à partir de LinkedIn.

Ceux qui embauchent le plus de ces rôles cryptographiques incluent les géants JPMorgan Chase, Wells Fargo et Goldman Sachs. Parmi les autres banques qui embauchent des personnes expérimentées en cryptographie, citons Morgan Stanley et Citigroup.

Fait intéressant, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, est celui qui ne cesse de réitérer son point de vue baissier sur Bitcoin, le qualifiant de « sans valeur » le mois dernier, gardant une forte emprise sur son scepticisme depuis 2017, lorsqu’il l’appelait fraude. BTC 4,34% Bitcoin / USD BTCUSD 63 803,76 $

Ces banques et sociétés financières paient également une forte compensation de 50 % pour un poste comparable dans la même institution afin d’attirer les talents. Étant donné que le marché de la crypto propose des offres extrêmement lucratives financièrement, cela a du sens.

« Les banques ne peuvent pas risquer que leurs clients aillent vers une autre banque pour faire ces services, elles doivent donc se développer », a déclaré Alan Johnson, directeur général du cabinet de conseil en rémunération de Wall Street Johnson Associates.

« C’est un grand atout, une grande opportunité, et ils ont besoin de gens, et ils sont pressés. Ils sont prêts à payer très cher.

Alors que les entreprises recherchent de plus en plus une expertise en cryptographie, les employés qui ont ajouté un nouveau poste lié à la cryptographie à leurs profils LinkedIn ont augmenté cette année. Déjà, les chiffres jusqu’en septembre de cette année ont dépassé le nombre de l’année dernière et ont triplé depuis 2015.

Bank of America, qui a lancé son équipe de recherche sur la cryptographie à l’été 2021, cherche également à se développer car de plus en plus de clients veulent savoir comment investir dans des actifs cryptographiques, a déclaré Alkesh Shah, qui dirige le groupe, dans une interview.

« L’industrie et la technologie sont devenues trop importantes pour être ignorées. » « Il y aura une création de valeur significative dans cet écosystème, et nous voulons nous assurer que les clients comprennent comment la création de valeur se produit. »

