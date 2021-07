Les principales compagnies d’assurance-maladie australiennes prennent désormais en charge Apple Wallet

Un certain nombre des plus grandes compagnies d’assurance-maladie d’Australie permettent désormais à leurs clients d’ajouter leurs cartes d’assurance à leur portefeuille numérique Apple sur leur iPhone et leur Apple Watch, ce qui permet aux patients de soins de santé d’y accéder facilement en utilisant leur ‌iPhone‌ et Apple Watch au lieu de leur assurance plastique carte.



Bupa, Medibank, nib et GUIHealth (qui fait partie de HCIAPS) ont annoncé leur soutien et, dans un communiqué de presse, déclarent que grâce aux cartes numériques et aux portefeuilles Apple, l’expérience client globale sera désormais facilitée avec des temps d’attente raccourcis et des délais de traitement des espèces plus rapides. . Tania Motto, directrice de la National Australian Bank pour Business Everyday Banking, a qualifié la nouvelle fonctionnalité d’« amélioration passionnante ».

Cette décision permet aux clients de faire une réclamation d’assurance maladie en tenant simplement leur iPhone ou leur Apple Watch à proximité de n’importe quel terminal HICAPS en Australie, créant ainsi une véritable expérience de portefeuille numérique. Les clients peuvent également payer les paiements d’écart de manière simple et sécurisée à l’aide d’Apple Pay. NAB Executive for Business Everyday Banking, Tania Motton a déclaré : « Nous sommes ravis d’offrir aux professionnels de la santé la possibilité d’accepter les cartes de membre d’assurance maladie numériques via iPhone et Apple Watch sur tous les terminaux HICAPS à travers l’Australie. « La technologie numérique modifie rapidement la façon dont les commerçants reçoivent leurs paiements ; de plus en plus de clients choisissent le sans contact plutôt que les espèces. Il s’agit d’une amélioration intéressante qui soutiendra davantage ceux qui préfèrent une expérience plus numérique. « Les réclamations faites à l’aide de cette méthode permettent de réduire le temps consacré au traitement manuel des praticiens en raison de cartes plastiques oubliées, tout en remettant de l’argent sur les comptes bancaires des clients plus rapidement », a déclaré Mme Motton.

L’intégration d’Apple Wallet fonctionnera dans toute l’Australie sur les terminaux HICAPS, et des instructions spécifiques sont disponibles sur le site Web HICAPS.

(Merci Richard !)