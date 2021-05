Les principales pièces de Broadway confirment leur retour en septembre – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Trois des meilleurs comédies musicales de Broadway – “Hamilton “,” Wicked “et” The Lion King “«- a annoncé mardi qu’ils seraient de retour sur scène en septembre, rejoignant des dizaines d’autres spectacles qui prévoient de rouvrir à New York après un arrêt de 18 mois induit par une pandémie.

L’émission Disney “Aladdin” et la comédie musicale créée par Alanis Morissette “Jagged Little Pill” ont également annoncé des dates fin septembre et octobre, tandis que les producteurs d’une nouvelle comédie musicale sur Michael Jackson ont déclaré que “MJ »sortira début 2022.

Des panneaux d’affichage à Times Square, au cœur du quartier des théâtres de New York, s’illuminent mardi avec des publicités “Broadway est de retour”, tandis que les dates de réouverture ont été annoncées. Les billets pour certains spectacles sont déjà en vente.

Les producteurs de “Hamilton”, “The Lion King” et “Wicked” ont déclaré qu’ils espéraient que l’annonce “enverrait un message indiquant que Broadway est uni dans sa engagement à mettre fin à une période dévastatrice de complications pour des dizaines de milliers de personnes qui gagnent leur vie directement dans les spectacles de Broadway et d’autres dizaines de milliers dans les industries dépendantes ».

Photo: unplash

Parmi les autres spectacles de Broadway qui ont annoncé des dates pour plus tard à l’automne, citons «Le fantôme de l’opéra», «Tina: The Tina Turner Musical», «Six», «Mrs. Doubtfire “,” Chicago “et une version d’échange de genre de la” Company “musicale de Stephen Sondheim, dans laquelle les rôles principaux sont joués par des femmes.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré la semaine dernière que les théâtres pourront utiliser leur capacité à 100%, bien qu’il n’ait pas été immédiatement clair si le public devra être complètement vacciné, ou quelles autres mesures de sécurité pour le coronavirus seront nécessaires pour les théâtres .

Les spectacles de Broadway sont une attraction touristique majeure qui a laissé quelques 1,8 milliard de dollars au box-office de la saison 2018-2019. Plus de la moitié des billets ont été achetés par des touristes.

Les dates de retour des grandes pièces de Broadway comme la version théâtrale de “To Kill a Mockingbird”, qui ont tendance à être moins attrayantes pour les touristes, n’ont pas encore été annoncées.

Source: Excelsior