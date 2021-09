Les principales raisons pour lesquelles les investisseurs devraient parier sur DraftKings et DKNG Stock

La dernière fois que j’ai pesé sur DraftRois (NASDAQ :DKNG), j’ai dit : “… ne compte pas [DKNG] en rupture de stock pour l’instant. Alors que le boom des jeux de hasard sportifs ne fait que commencer, DKNG pourrait être l’un des grands gagnants. » C’était le 2 juin, alors que l’action DKNG clôturait la journée à 50,97 $ par action.

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Néanmoins, les actions de DraftKings n’atteignent que 51,44 $ après avoir atteint un sommet de près de 63,60 $, martelé sur la nouvelle qu’elle veut acheter la société de jeux d’argent britannique, Entain PLC pour 20 milliards de dollars. Cependant, comme je l’ai dit le 2 juin, « ne comptez pas le stock pour l’instant. » Le lancement de la NFL est en cours et la société continue de se développer aux États-Unis. Comme je l’ai également noté le 2 juin, d’ici 2023, le marché mondial du jeu en ligne pourrait valoir 100 milliards de dollars, selon Roundhill Investments. De plus, Roundhill a déclaré que les analystes de “Macquarie pensent que les paris sportifs en ligne seront disponibles pour 96% de la population américaine d’ici 2025”.

Pour aider, ARK Invest de Cathie Wood vient d’acheter environ 770 000 actions de DKNG.

Ces catalyseurs à eux seuls pourraient faire grimper l’action DKNG à l’avenir.

La croissance des bénéfices est tout aussi impressionnante

DraftKings a également marqué avec une autre série de gains solides. Au deuxième trimestre, les revenus ont bondi d’environ 320% d’une année sur l’autre (YOY) à 298 millions de dollars contre 71 millions de dollars. Les payeurs uniques mensuels ont grimpé de 281% à 1,1 million. Le revenu moyen par payeur unique a augmenté de 26% d’une année sur l’autre à 80 $, preuve supplémentaire que les joueurs placent plus de paris.

Mieux, la société a relevé ses prévisions de revenus à une nouvelle fourchette de 1,21 milliard de dollars à 1,29 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,05 milliard de dollars à 1,15 milliard de dollars.

De plus, l’analyste de Loop Capital, Daniel Adam, a une cote d’achat sur l’action, avec un objectif de cours de 105 $. En fait, selon l’analyste, sur la base des revenus bruts des jeux (GGR) et du taux journalier moyen (ADR), les revenus du troisième trimestre sont “bien en avance sur le consensus”.

La saison de la NFL pourrait être énorme pour DraftKings Stock

Avec la saison 2021 de la NFL maintenant dans la troisième semaine, près de 45,2 millions d’Américains devraient parier sur des matchs cette année. Tout comme les Américains peuvent désormais parier légalement sur les sports dans 26 États, et Washington, DC Mieux, cinq autres États pourraient bientôt proposer des paris sportifs légaux sous peu.

Alimenter le feu, Sports de génie (NYSE :GENI) a conclu un accord avec DraftKings pour fournir des données de paris sportifs et une suite de produits liés à la NFL. De plus, DraftKings a conclu un accord avec Simplebet pour lancer des opérations de micro-pari pour la NFL, la Major League Baseball et la NBA ; Tout cela pourrait alimenter encore plus la hausse de l’action DKNG.

DraftKings pousse plus haut sur l’offre NFT

De plus, les actions de DKNG ont connu une hausse encore plus marquée suite à l’annonce d’un jeton non fongible (NFT) Derek Jeter.

Dans cette optique, la vente du NFT s’est extrêmement bien déroulée. En fait, “Jeter a vendu plus de 10 000 objets de collection numériques pour un total d’environ 800 000 $.” De plus, le NFT était si demandé que le « premier set s’est rapidement vendu [on Sept. 7], avec le NFT d’entrée de gamme à 12 $ se vendant sur le marché secondaire pour près de 200 $… »

Ainsi, alors que la plupart des NFT ne génèrent pas une quantité importante de buzz, celui-ci pourrait être énorme.

L’essentiel sur les actions DKNG

Collectivement, et en répétant ce que j’ai dit le 2 juin, je pense toujours que « DKNG pourrait être l’un des meilleurs gagnants ».

D’une part, le coup d’envoi de la NFL signifie que des millions d’Américains pariront probablement sur des matchs cette année. Deuxièmement, DraftKings continue de signer d’importants accords, au fur et à mesure de son expansion aux États-Unis. Trois, la croissance des bénéfices continue d’être impressionnante ainsi que les prévisions.

Enfin, d’ici 2023, le marché mondial des jeux d’argent en ligne pourrait valoir 100 milliards de dollars. Et si vous regardez comment les choses avancent, il n’y a aucun signe de ralentissement de la croissance.

« En 2021, 25 législatures d’État ont introduit une législation pour légaliser les paris sportifs mobiles, 5 législatures d’État ont introduit une législation pour étendre leurs cadres de paris sportifs existants et 2 législatures d’État ont introduit une législation pour légaliser les paris sportifs limités aux points de vente », selon un Drafkings ‘ communiqué de presse.

Donc, avec tout cela à l’esprit, c’est pourquoi les actions DKNG pourraient… aller… tout… le… chemin.

À la date de publication, Ian Cooper n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Cooper, un contributeur à InvestorPlace.com, analyse les actions et les options pour les conseils en ligne depuis 1999.