Les principales tendances beauté émergentes de Trendalytics pour mai 2021 – WWD

Alors que les consommateurs adaptent leur état d’esprit à la vie post-pandémique, les produits de luxe comme les voyages et les parfums reviennent au premier plan.

Les nouvelles données de Trendalytics montrent un intérêt croissant pour les produits sans eau et sans eau. «Les gens commencent à voir le bout du tunnel avec la pandémie», a déclaré Cece Lee Arnold, directeur général de Trendalytics.

Dans le sillage de la pandémie, l’intérêt pour les parfums – qui a été durement touché au premier semestre 2020 – est également en plein essor. Lee Arnold a avancé que le regain d’intérêt était double.

«Ce n’est pas une chose qui vous dérange si vous ne sentez pas bon, mais quand vous retournez dans le monde, cela compte», dit-elle. «Vous devez vous soucier de l’hygiène personnelle comme vous ne l’avez pas fait depuis un moment. C’est la façon dont vous affectez les autres.

Le deuxième volet de l’intérêt des consommateurs est la façon dont le coronavirus affecte l’odeur, a déclaré Lee Arnold, et les recherches indiquent une nouvelle appréciation du parfum. «Quand vous n’avez plus votre odorat, vous voyez à quel point il est lié à tout. Les consommateurs recommencent à profiter des choses qu’ils n’étaient pas auparavant, et ils ne le prendront pas pour acquis », a-t-elle déclaré.

Les deux tendances, a déclaré Lee Arnold, sont là pour rester alors que le monde se réadapte à la diminution des menaces d’infection. «Vous allez continuer à observer ces tendances pendant un certain temps – la pandémie a commencé à un moment précis, mais le retour sera plus progressif», a-t-elle déclaré. Voici le top 10 des tendances beauté émergentes du mois de mai, selon Trendalytics.

Top 10 des tendances émergentes:

Onglets de dentifrice: +358% Stick nettoyant: +268% Stick SPF: +65% Parfum sans alcool: +65% Parfum propre: +34% Parfum: +32% Barre de shampooing: +28% Vernis à ongles noir: +27% Probiotique: +10 pour cent de la barre revitalisante: +6 pour cent

