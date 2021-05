Les principales tendances de voyage de l’été: stations balnéaires et road trips

Si 2020 a été l’été des road trips, 2021 est l’été des stations balnéaires.

Alors que bon nombre des tendances de l’année dernière persistent – les réservations de maisons de vacances et la location de voitures font partie des rares segments de l’industrie du voyage qui ont dépassé leurs niveaux d’avant la pandémie – de nouvelles tendances émergent. Et ces tendances sont décidément luxueuses dans la nature, même si elles sont moins lointaines que dans le Before Times. Cet été, les Américains se détendent (et travaillent) sur les plages de sable nord-américaines.

Dans l’ensemble, l’été 2021 signifie un retour à des voyages de loisirs plus traditionnels.

«L’été dernier était comme le pod soigneusement conçu, non? Oui, vous pouvez voir de la famille ou des amis, mais vous devez planifier, poser beaucoup de questions et être chorégraphié », a déclaré le co-fondateur et directeur de la stratégie d’Airbnb, Nate Blecharczyk, à Recode. «Soudain, les gens ne parlent plus de pods, non? Ils parlent de se faire vacciner et ensuite de passer du temps. »

Alors que les taux de vaccination augmentent et que l’industrie du voyage reprend son cours, de nombreuses personnes prennent l’avion pour la première fois depuis plus d’un an. Mais plutôt que de voyager dans des villes ou de partir à l’étranger, ils optent pour des plages nationales ou mexicaines.

Une liste des principales destinations de cet été pour les voyageurs américains est essentiellement un aperçu des villes balnéaires d’Amérique du Nord: Miami, Myrtle Beach, Key West, Cancun, San Juan, Honolulu et Tulum sont toutes au top, selon les données de mai de Tripadvisor. À titre de comparaison, la liste de 2019 était dominée par les grandes villes internationales telles que New York, San Francisco, Chicago, Sydney et Tokyo. Bien sûr, cela est en partie lié aux restrictions de voyage en cours dans différents pays, ce qui fait des voyages intérieurs un itinéraire évident – mais même aux États-Unis, bon nombre des principales destinations correspondent au même profil.

Et sur ces plages, les voyageurs optent pour des forfaits tels que les complexes tout compris, où il y a moins d’inconnues. Ces forfaits comprennent souvent l’hébergement, la nourriture, les activités et même les voyages vers une seule destination. Ils accueillent les clients qui cherchent à voyager de manière plus contenue et conservatrice que d’habitude – une méthode plus attrayante à la suite d’une pandémie.

En conséquence, ces types de complexes de luxe pourraient se rétablir plus rapidement que l’industrie du voyage dans son ensemble.

«Ils ont ce genre de tourisme d’enclave, où vous pouvez y aller, vous pouvez vous séparer complètement du monde, en gros, et descendre du vol, prendre un taxi privé, vous rendre à l’hôtel, et vous avez tout là-bas», a expliqué Wouter Geerts, analyste de recherche principal à la plateforme de renseignement sur l’industrie du voyage Skift Research.

Les amateurs de plage jouent au volleyball à Huntington Beach, en Californie.Patrick T.Fallon / . / .

Decius Valmorbida, président de l’unité de voyage de la société de technologie de voyage Amadeus, appelle cela le «voyage à bulles», où les gens veulent une «expérience complète et plus contrôlée» par rapport aux tendances précédentes où les consommateurs ont opté pour «plus d’aventures, plus personnalisées et personnalisées. expériences.” Pour une famille voyageant à Key West, cela pourrait signifier être pris en charge par le complexe à l’aéroport et passer tout votre voyage dans la propriété du complexe.

Cela signifie également une augmentation de la technologie dédiée à éviter d’autres personnes, comme l’enregistrement automatique, les paiements sans contact et l’entrée sans clé. Certains complexes hôteliers tout compris exigent également des tests Covid-19, à la fois avant le voyage et sur place, pour aider à maintenir l’atmosphère de sécurité.

L’idée du voyage à bulles s’étend également au-delà des États-Unis, aux pays voisins avec des taux de vaccination similaires ou dans lesquels les voyages sont fréquents, ainsi que dans des endroits plus isolés. Les Maldives, une nation insulaire d’Asie du Sud, par exemple, ont enregistré une augmentation de 66% des recherches pour des vacances de deux semaines par rapport à 2019, selon les données d’Amadeus. Auparavant, ce voyage aurait pu être un voyage à travers l’Europe à la place.

«Vous auriez un concert ici, une foire commerciale là-bas, ou quelque chose d’autre auquel vous iriez, donc vous verriez beaucoup plus de mouvement que maintenant, quand quelqu’un cherche littéralement une île isolée au milieu de l’Inde. Océan », a déclaré Valmorbida.

En plus de rechercher la sécurité et l’isolement, la tendance vers les stations balnéaires de luxe est encouragée en ayant un peu plus d’argent. De nombreux Américains ont pu économiser de l’argent pendant la pandémie de 2020, en partie grâce à ne pas le dépenser pour des choses comme les vacances. En conséquence, ils font des folies un peu en 2021.

Soixante et un pour cent des personnes interrogées dans un sondage American Express ont déclaré qu’elles prévoyaient de dépenser plus qu’elles ne le feraient normalement en vacances cette année, car elles ne pourraient pas voyager en 2020.

L’industrie du voyage a un long chemin à parcourir

À l’échelle mondiale, le marché du voyage n’a pas encore rebondi. Et un retour complet pourrait prendre des années, bien que le marché américain soit plus proche que d’autres grâce à des taux de vaccination relativement élevés.

Selon l’Association du transport aérien international, les voyages aériens en 2021 devraient remonter à seulement 43% des niveaux de 2019. Cependant, le marché des voyages aériens intérieurs aux États-Unis pourrait revenir plus tard cet été, selon la société d’analyse de voyages ForwardKeys, dont les données montrent que les réservations confirmées reviennent aux niveaux de 2019 au cours de la première semaine d’août. Cependant, la destination de ces vols est très différente, car les compagnies aériennes abandonnent des destinations d’affaires en échange de lieux de loisirs plus populaires.

Les croisières, peut-être le segment des voyages le plus dévasté par la pandémie de coronavirus – elles étaient même appelées «boîtes de Pétri flottantes» en raison du nombre d’épidémies sur les navires de croisière au début de la pandémie – reviennent, bien que de manière inégale. Les croisières vers les Caraïbes, une destination populaire pour les voyageurs américains, devraient se rétablir plus rapidement que d’autres destinations, en partie grâce à la proximité à la fois du marché américain plus dynamique et de leurs clients (très fiables).

«Une chose que l’industrie des croisières a vraiment pour elle-même est une base de clients très fidèle», a déclaré Geerts de Skift Research, notant qu’au début de la pandémie, les passagers de croisière étaient beaucoup plus susceptibles que les clients des compagnies aériennes de reporter leurs voyages plutôt que de les annuler.

«Les gens qui aiment la croisière aiment vraiment la croisière», a-t-il déclaré.

Un autre été de road trips, d’Airbnbs et de travail à distance

Il y a, cependant, des poches de l’industrie du voyage qui se sont rétablies et font même mieux que jamais, y compris la location de voitures et de maisons de vacances via des sites comme Vrbo ou Airbnb. Leur succès, à son tour, peut être lié à d’autres tendances qui étaient populaires pendant la pandémie et qui s’accélèrent maintenant jusqu’à cet été.

Les locations de voitures sont revenues à des niveaux d’avant la pandémie en Amérique du Nord, bien qu’elles soient toujours bien inférieures à celles du monde entier, selon les données de Skift Research. Ils ont été portés par la popularité continue du grand road trip américain. Ce week-end du Memorial Day, le fournisseur de renseignements de localisation Arrivalist prévoit qu’il y aura 38,5 millions de voyages en voiture aux États-Unis, 46% de plus que l’année dernière et un niveau de 2,4% supérieur à celui de 2019. dépendent toujours de la voiture pour les voyages qu’ils auraient pu faire auparavant en avion. Le segment des voyages sur route qui connaît la croissance la plus rapide concerne les trajets de plus de 250 miles.

Les locations de vacances ont également rebondi, même si cela varie selon le lieu.

Au premier trimestre de cette année, Airbnb a enregistré des revenus plus élevés qu’au premier trimestre de 2019, et le PDG Brian Chesky a prédit plus tôt cette semaine «le plus grand rebond des voyages depuis un siècle».

“Beaucoup de gens l’ont découvert ou l’utilisent beaucoup plus”, a déclaré Geerts de Skift à propos des locations de vacances.

La croissance des locations de vacances repose en partie sur le désir des Américains pour la sécurité relative et l’isolement des grands espaces, après de nombreux mois passés à l’intérieur. En effet, le succès de certaines locations de vacances peut être en grande partie lié à leur proximité avec l’extérieur.

Les plages sont les destinations de voyage les plus populaires cet été.Patrick T.Fallon / . / .

«Pour le dire très simplement, si vous avez un endroit isolé avec accès à l’eau, ou une montagne, ou un parc, vous avez eu un tueur 2020», a déclaré Cree Lawson, fondateur et PDG d’Arrivéeist, à Recode. «Si votre ville vous oblige à traverser un endroit très petit et bondé comme un métro pour entrer ou sortir, ce n’était probablement pas si bon.»

En 2019, tous les 10 principaux emplacements d’Airbnb étaient des villes et représentaient 10% de toutes les réservations, selon Blecharczyk. C’est maintenant à 5 pour cent. Pendant ce temps, les voyages ruraux sont passés à environ un cinquième de toutes les nuits Airbnb réservées.

Les principales destinations Airbnb aux États-Unis cet été sont toutes les zones rurales ou les plages, y compris Whitefish, Montana (près du parc national de Glacier); Hilton Head Island, Caroline du Sud; Panama City Beach, Floride; et la péninsule supérieure du Michigan (sur les Grands Lacs et qui abrite la forêt nationale de Hiawatha).

La possibilité de travailler à domicile – ou n’importe où – a également considérablement accéléré le désir de louer des maisons entières, où les gens peuvent vivre et travailler pendant de longues périodes.

«Les gens peuvent voyager à tout moment, ils voyagent dans plus d’endroits et ils restent plus longtemps. Les frontières entre les voyages, la vie et le travail s’estompent », a déclaré Chesky d’Airbnb dans une récente annonce concernant une série de mises à niveau destinées à tirer parti de ces tendances. Les mises à jour incluent plus d’options pour rechercher des dates flexibles et même des lieux, car les voyages ne sont pas nécessairement limités aux vacances ou aux week-ends. Depuis le déploiement de son outil de dates flexibles en février, plus de 100 millions de recherches l’ont utilisé.

Les gens peuvent également rester plus longtemps. Les séjours de plus de 28 jours représentent environ un quart des nuits réservées sur Airbnb, contre 14% en 2019. Plus de la moitié de ces séjours sont réservés aux personnes qui disent travailler ou étudier.

Cet été, il est plus probable qu’ils travailleront depuis la plage.