Les principales tendances des technologies de la santé à prévoir en 2022

Par Gaurav Gupta, L’industrie indienne de la santé est à l’aube d’une transformation numérique majeure. Alors que Covid-19 a mis à nu les insuffisances et les pièges de notre système de santé, la technologie permet au secteur de combler les lacunes de nos soins et infrastructures médicaux existants. Le rapport 2021 sur l’avenir des soins de santé par le Healthcare Information and Management […]

Par Gaurav Gupta,

L’industrie indienne de la santé est à l’aube d’une transformation numérique majeure. Alors que Covid-19 a mis à nu les insuffisances et les pièges de notre système de santé, la technologie permet au secteur de combler les lacunes de nos soins et infrastructures médicaux existants. Le rapport 2021 sur l’avenir des soins de santé de la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) prédit qu’environ 80 % des systèmes de santé visent à augmenter leurs investissements dans les outils de santé numériques au cours des cinq prochaines années.

En raison des besoins croissants en médecine personnalisée, de l’accès à des services de santé abordables et des effets paralysants de Covid-19, de plus en plus d’organisations de santé se tournent vers les tendances technologiques dans les années à venir. L’avènement des technologies de la santé ouvre une nouvelle voie pour l’avenir, une voie avec de meilleurs résultats pour les patients, des coûts médicaux réduits et une efficacité accrue des soins.

Voici quelques interventions technologiques qui peuvent modifier le paysage de la santé en 2022 et au-delà.

Thérapie numérique

Alors que nous avançons en 2022, de nombreux prestataires de soins de santé adoptent la thérapie numérique (DTx) pour fournir des soins médicaux et des interventions thérapeutiques fondées sur des preuves directement aux patients grâce à des logiciels de haute qualité. Cela permet aux médecins de faire une sélection éclairée de la bonne solution aux problèmes des patients. Comme les données numériques sont générées en continu et suivies, elles aident également à surmonter le problème de la non-observance dans les maladies chroniques, contribuant ainsi à améliorer les résultats des traitements. L’Allemagne s’est imposée comme un pionnier de l’innovation en matière de santé numérique, avec 73 millions de citoyens allemands couverts par la santé publique et 24 applications approuvées pour remboursement. Le pays qui a ouvert la voie au DTx a inspiré des pays voisins comme la Belgique et la France à suivre leur exemple.

Surveillance à distance des patients

Le concept de surveillance à distance des patients a gagné en popularité pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les gens ont dû suivre les restrictions de mouvement et les normes de distanciation sociale. RPM devient lentement l’avenir de la prestation de services de santé aux patients en leur fournissant une gamme de dispositifs médicaux tels que des implants, des brassards de tension artérielle, des capteurs et bien d’autres afin que les médecins puissent accéder aux données des patients en temps réel pour un meilleur traitement. Il est généralement recommandé pour les patients déchargés car il permet aux médecins de surveiller systématiquement leurs patients et d’agir sur les données vitales, ce qui réduit encore les visites fréquentes des patients chez le médecin et accélère le processus de récupération. En outre, il fonctionne comme une solution pour permettre aux médecins de rompre avec les environnements de soins de santé traditionnels et de réduire le temps, les coûts et de fournir des soins de santé de haute qualité sans rencontrer leurs patients. Navia faisait partie du lancement du premier appareil intelligent du genre lancé en Inde pour suivre le modèle d’utilisation des inhalateurs-doseurs (MDI) par les patients. L’appareil réutilisable avait des capteurs intégrés pour suivre l’utilisation quotidienne et les habitudes de consommation. Les médecins utilisant l’application peuvent surveiller l’adhésion des patients au traitement pour améliorer les résultats cliniques

Wearables et appareils intelligents

La technologie portable dans les soins de santé permet aux patients de jouer un rôle plus actif dans le maintien de leur santé. Les patients, équipés de technologies portables, peuvent tout suivre, de la fréquence cardiaque aux cycles de reproduction. Les médecins peuvent également utiliser ces données pour élaborer des plans de soins de santé individualisés. De plus, les données extraites des appareils portables sont plus systématiques et précises dans l’enregistrement de tous les détails médicaux et vitaux du patient. Le marché des appareils intelligents ne se limite pas aux bracelets de fitness et aux montres intelligentes, il existe des inhalateurs intelligents, des appareils auditifs intelligents, des bandes de sommeil, des patchs bio, etc. Même la nouvelle montre Apple n’est pas une montre de fitness, c’est un appareil de surveillance de la santé et nous pouvons constater que l’entreprise se concentre sur les dispositifs médicaux portables pour la surveillance de la santé.

Télémédecine

La distanciation sociale et les ordonnances de séjour à domicile ont renversé le modèle de prestation de soins conventionnel et ont permis à de nombreux prestataires de soins de santé d’adopter la télémédecine et la surveillance virtuelle des patients. La télémédecine rend non seulement les soins de santé plus accessibles et plus rentables, mais augmente également l’engagement des patients. Il est particulièrement bénéfique pour les blessés, les immunodéprimés ou les patients situés dans des régions éloignées qui peuvent désormais contacter les médecins virtuellement via une connexion vidéo sécurisée. Les solutions de télémédecine ont permis un diagnostic rapide, des informations en temps réel sur les patients et, dans certains cas, un traitement sans même avoir à rendre visite au médecin. Cela va changer la donne dans l’industrie de la santé en apportant des soins de santé directement à la porte du patient, adaptés pour répondre à leurs besoins individualisés.

Prescriptions numériques et dossiers de santé numériques

La prescription numérique est une innovation qui transforme le paysage de la santé. e-Rx est une version numérique d’une ordonnance papier créée par des professionnels de la santé à l’aide de moyens/logiciels numériques. En outre, les ordonnances numériques aident à créer des dossiers de santé numériques des patients, ce qui améliore à son tour les résultats des patients, car cela réduit les risques d’erreur humaine lors de l’interprétation de mauvais médicaments, e-Rx s’avère bénéfique pour les patients ainsi que pour les médecins. L’année 2022 devrait être témoin d’une forte augmentation de l’utilisation des ordonnances électroniques avec l’idée de réduire la paperasserie et la longévité du stockage.

Dernières pensées

Alors que le secteur de la santé continue d’évoluer, il tire parti de l’intelligence artificielle (IA), de l’automatisation, de la télémédecine, de l’e-Rx et du cloud computing. Avec l’intégration de ces nouvelles technologies, les organisations de technologies de la santé redessinent le paysage des soins de santé. Guidés par ces tendances émergentes et la transformation numérique accélérée, les médecins et les praticiens devraient ouvrir la voie à une meilleure gestion des soins et à de meilleurs résultats pour les patients.

(L’auteur est le co-fondateur de Navia Life Care. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)



Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.