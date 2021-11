Les principaux cas d’utilisation qui distinguent Ardana

17 novembre 2021 14:57 UTC

| Mis à jour:

17 novembre 2021 à 14:57 UTC

Par Raghav Sawhney

Ardana, un protocole stablecoin décentralisé de nouvelle génération construit sur Cardano, fait des progrès massifs dans le domaine DeFi (finance décentralisée). Il s’agit de créer un écosystème composé de plusieurs composantes principales qui sont la force motrice de ses opérations. Ces intégrations permettent des échanges, des prêts/emprunts et des échanges transparents, le tout au sein de son vaste centre financier.

La vision du projet est d’amener le marché Forex à l’industrie de la cryptographie, en tirant parti de ses pièces stables multidevises pour combler le fossé. Étant donné qu’il fonctionne sur la blockchain Proof of Stake (PoS) de Cardano, il peut offrir des solutions extrêmement évolutives, sécurisées et respectueuses de l’environnement.

Avec ses produits et fonctionnalités phares, Ardana propose plusieurs cas d’utilisation clés qui sont sur le point de susciter une forte adoption et de mettre en œuvre de nouveaux mécanismes DeFi améliorés sur la blockchain Cardano.

Échangez et échangez des Stablecoins vraiment indexés

L’écosystème Ardana stablecoin ne ressemble à aucun autre, offrant une grande variété de choix qui peuvent être utilisés de manière transparente sur sa plate-forme. Il fournit actuellement aux utilisateurs des pièces stables internationales, telles que dUSD, dEUR et dGBP, ce qui facilite le commerce avec des jetons qui suivent la valeur sous-jacente de votre devise fiduciaire préférée.

Le stablecoin principal est dUSD, un stablecoin décentralisé en chaîne indexé sur le dollar américain. Les utilisateurs d’Ardana peuvent frapper, payer avec, transférer et recevoir des dUSD sur la blockchain de Cardano, ce qui facilite les transactions rapidement et à moindre coût.

L’écosystème stablecoin d’Ardana est le cœur de sa plate-forme, et l’interchangeabilité et la stabilité de ces actifs offrent une utilité très précieuse, en particulier lorsqu’elles sont associées aux fonctionnalités et à l’efficacité avancées de la blockchain de Cardano.

Prêter et emprunter en toute simplicité

Le prêt décentralisé représente un autre élément central du protocole Ardana. dUSD est entièrement garanti par des actifs garantis, déposés et bloqués par les utilisateurs sur la plate-forme. Ces actifs garantis peuvent être des jetons, comme ADA (le principal actif natif de Cardano), ce qui le rend plus sûr et fiable que les autres fournisseurs de stablecoin.

La garantie déposée doit être supérieure au montant du prêt. Ce sur-nantissement aide à maintenir la valeur du dUSD et une fois que la charge de stablecoin est remboursée au prêteur, le montant de la garantie est restitué à l’emprunteur.

Mais pourquoi est-ce utile ? Les utilisateurs n’ont plus besoin de liquider leurs actifs collatéraux. Tout actif natif Cardano pris en charge sur Ardana peut être déposé dans le coffre-fort du protocole, où les utilisateurs peuvent gagner un pourcentage en retour. En fin de compte, en fournissant une garantie, les utilisateurs récupèrent une partie du montant total sous la forme d’un nouveau prêt dUSD.

Négociation décentralisée transparente

Le DanaSwap DEX (échange décentralisé) permet de négocier et d’échanger entre des pools multi-actifs stables, offrant un glissement extrêmement faible et des vitesses rapides, le tout à faible coût. En fait, Danaswap est capable de produire des rendements jusqu’à 100 fois supérieurs à votre DEX moyen.

Les pièces stables peuvent être échangées contre des jetons emballés, et les fournisseurs de liquidités peuvent déposer leurs pièces stables pour obtenir des rendements élevés sous la forme de frais de tenue de marché. Comme c’est la norme, ces rendements sont relatifs à leur part globale.

Les utilisateurs peuvent également frapper des pièces stables et les échanger sur le DEX, permettant un marché Forex en chaîne entièrement fonctionnel et à grande vitesse dans votre poche arrière. Les pools de liquidités stables sur le protocole contenant ces actifs indexés facilitent ces transactions.

Jalonnement et gouvernance

Le jeton DANA natif aide à alimenter et à prendre en charge le réseau sous-jacent, servant une variété d’utilisations pour ses détenteurs.

D’une part, les détenteurs de jetons peuvent miser sur DANA afin de générer un rendement et de gagner un revenu passif sous la forme d’ADA, le jeton natif de Cardano. De plus, les utilisateurs qui possèdent le jeton se voient octroyer des droits de gouvernance sous forme de vote, où ils peuvent aider à influencer les initiatives du projet et le développement futur.

Les divers avantages et mécanismes fournis par le jeton DANA incitent les utilisateurs à continuer à détenir et à soutenir le réseau en fournissant des liquidités aux pools pour créer un écosystème plus fort et plus robuste dans son ensemble.

Conclusion

Les cas d’utilisation convaincants d’Ardana découlent non seulement de son écosystème innovant de stablecoin et des solutions de trading et de prêt qui l’accompagnent, mais aussi parce qu’il tire parti de l’efficacité brute de la blockchain Cardano.

Il offre un guichet unique complet où les pièces stables et les jetons utilitaires peuvent être utilisés en tandem pour offrir une grande variété d’incitations DeFi attrayantes. Les utilisateurs peuvent non seulement bénéficier d’un risque de fluctuation de prix réduit grâce aux pièces stables indexées, mais ont également la possibilité de gagner des rendements et des récompenses élevés.

Raghav Sawhney

Raghav est un contributeur important qui utilise ses connaissances, ses compétences et son expérience pour le développement et la croissance de l’organisation de manière efficace et efficiente.