Les principaux dirigeants de Coinbase ont vendu des millions d’actions, mais juste une fraction de leurs avoirs totaux

Et c’est ainsi que fonctionne une liste directe. Les actions vendues n’étaient que les options exercées et faisaient partie des actions ordinaires de catégorie A. Les actions de catégorie B sont celles qui ont 20 fois plus de droits de vote et sont convertibles à tout moment en une action ordinaire de catégorie A.

Au cours du week-end, outre le krach boursier, la ville a parlé des ventes d’initiés d’actions COIN.

Mercredi la semaine dernière, Coinbase a fait ses débuts sur le Nasdaq, ouvrant à près de 430 $. Mais bientôt, il est tombé à 328 $, et bien qu’il ait vu un petit saut à 342 $ étant donné que le marché de la cryptographie a connu un week-end difficile, il cherche à ouvrir plus bas aujourd’hui.

Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis est devenu public via une voie de cotation directe qui n’a pas l’intention de lever de nouveaux capitaux et n’a pas de période de blocage sur les actions des investisseurs.

Dans la semaine de la cotation, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a vendu 1 050 000 de ses actions COIN; Le co-fondateur Fred Ehsram a vendu 2 623 242 actions, le capital-risqueur Marc Andreessen 5 997 283 actions, le directeur Fred Wilson 13 902 324 actions et Emilie Choe 219 309 actions.

Au total, environ 5 milliards de dollars d’actions ont été vendus par des initiés et des investisseurs de Coinbase au cours du premier jour de négociation, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Alors que beaucoup ont remis en question cette vente, ils n’ont pas reconnu que c’est exactement ainsi que fonctionne une liste directe. C’est par cette vente d’initiés et d’investisseurs que les actions sont mises à disposition sur le marché.

Inverser la peau dans le jeu. Vous emballez une entreprise pour la vendre à des ventouses.

Remarque: lorsqu’une personne ayant le titre de «Chief Accounting Officer» fait du dumping d’actions, vous savez qu’il se passe quelque chose. https://t.co/SGMw29cOuX – Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) 18 avril 2021

Si nous jetons un coup d’œil au formulaire S-1 déposé par la société, ces actions ne représentaient qu’un très petit pourcentage de leurs avoirs d’origine. Armstrong a en fait vendu moins de 2%. Le plus élevé était de 38% par la directrice des comptes Jennifer Jones.

Il existe deux catégories d’actions ordinaires, la catégorie A et la catégorie B, où les droits des deux détenteurs sont identiques, sauf que chaque action ordinaire de catégorie A donne droit à une voix tandis que chaque action ordinaire de catégorie B a droit à vingt voix. et est convertible à tout moment en une action ordinaire de catégorie A.

Le PDG de l’échange rival Binance, Changpeng Zhao, a également évoqué le chahut créé par le tweet affirmant que les dirigeants de Coinbase ont vendu presque toutes leurs actions alors qu’il ne s’agissait que d’une fraction du total des actions qu’ils détiennent, affirmant que l’équipe de Binance n’a pas Je n’ai pas vendu un seul BNB au cours de ces quatre années. “CZ” a dit,

«L’équipe Binance avait une allocation de 40% de l’offre totale de BNB des jours de l’ICO, qui vaut un peu plus de 37 milliards de dollars aux prix (baissés) d’aujourd’hui. Nous n’avons pas vendu un seul BNB jusqu’à présent et n’avons jamais l’intention de le faire. Nous allons tout brûler.

Il a ensuite précisé dans un tweet séparé qu’il n’était pas contre les gens qui encaissent, surtout après que Coinbase a travaillé dur pendant près d’une décennie pour construire «un chemin à suivre pour les autres et un jalon pour l’industrie».

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.