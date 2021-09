Les principaux événements cryptographiques GlobalBlock suit lundi

Vous trouverez ci-dessous une brève note sur les mouvements récents et les actualités en Bitcoin (BTC / USD) et les actifs numériques de Jonas Luethy, vendeur pour le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock.

Evergrande n’affectera pas les marchés dans la mesure où on le craint, Bitcoin récupère

Le bitcoin a chuté de près de 5 000 $ après l’annonce la semaine dernière que la Chine interdirait à nouveau les crypto-monnaies. Après qu’il soit apparu que les craintes étaient exagérées, la plupart des actifs sont revenus à leurs niveaux antérieurs. Certains experts ont même suggéré que Bitcoin entre dans une course haussière et pourrait dépasser les 45 000 $. La plupart des altcoins sont dans le vert, y compris Ethereum (ETH/USD), qui est repassé au-dessus de 3 000 $.

Les échanges en provenance de Chine n’acceptent pas les nouveaux utilisateurs du continent

Des bourses comme Huobi n’acceptent pas de nouveaux utilisateurs de Chine continentale et fermeront tous les comptes chinois à compter du 31 décembre. Les DEX comme Sushiswap et Uniswap ont gagné en popularité après que la Chine a interdit leurs homologues centralisés. Les DEX peuvent être configurés en quelques minutes car ils n’ont pas de règles KYC et ne nécessitent rien de la part des utilisateurs, à l’exception d’un portefeuille crypto. DYdX, une bourse de produits dérivés décentralisée, a attiré un grand nombre de nouveaux utilisateurs, dépassant pour la première fois Coinbase en volume de transactions.

Le projet de loi d’infrastructure de 1T$ débattu et voté jeudi cette semaine

Le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars qui a fait l’objet d’un débat houleux plus tôt cette année sera voté le 30 septembre. Il obligera toutes les entités liées à la cryptographie à déclarer leurs impôts. Les membres de la communauté crypto et même certains législateurs craignent que la législation n’étouffe l’innovation financière. Les mineurs, les jalonneurs, les fournisseurs de portefeuilles, les développeurs de logiciels et les validateurs de nœuds devront déclarer les transactions à l’IRS. Le projet de loi vise à gagner 28 milliards de dollars pour l’Oncle Sam, c’est pourquoi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et d’autres politiciens éminents sont convaincus qu’il sera adopté.

Cardano s’associe à COTI, Chainlink

Le cas d’utilisation Cardano (ADA / USD) se développera davantage grâce à plusieurs partenariats nouveaux et passionnants. Le premier est avec la société de développement de logiciels COTI. COTI et Cardano vont créer Djed, un stablecoin algorithmique. Cardano s’est également associé à Chainlink (LINK / USD), dont le jeton natif est le 15e en termes de capitalisation boursière. Le partenariat pourrait conduire Cardano devant Ethereum en termes de capitalisation boursière.

