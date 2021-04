Les principaux gisements miniers d’Ethereum augmentent la limite de gaz à 15 millions (augmentation de 20%)

Tout comme les frais de transaction en USD sur la chaîne Ethereum ont atteint leur deuxième niveau le plus élevé de l’histoire cette semaine à 47,3 millions de dollars, les mineurs ont augmenté la limite de gaz de 12 500 000 à 15 000 000.

Le principal pool minier d’Ethereum, Spark Pool, a annoncé une augmentation de la limite de gaz.

«Nous élevons la limite de gaz à 15 millions», a déclaré mercredi le pool.

Actuellement, Spark Pool représente la plus grande puissance de hachage du réseau avec 22,4%, suivi par Ethermine avec 20,2% et F2Pool avec 9,1%. Bitfly, la société minière derrière Ethermine, a également tweeté,

«Suite aux améliorations d’efficacité de la hard fork de Berlin, nous pensons qu’il est économisé d’augmenter la limite de gaz Ethereum de 12 500 000 à 15 000 000. Une autre étape importante pour la communauté. »

Ce n’est pas la première fois que cela est fait. L’été dernier, les mineurs ont augmenté la limite de 10 millions à 12,5 millions par bloc, qui a été la limite de gaz de bloc la plus élevée que le réseau ait jamais exploitée, mais bien sûr plus maintenant.

Au fil des ans, la limite moyenne de gaz n’a cessé d’augmenter, avec un bond important enregistré cette semaine.

Bien que cette décision puisse augmenter le débit de transaction du réseau, cela ne signifie pas que le réseau Ethereum serait moins cher.

En juin, Spark Pool, Ethermine et F2Pool ont travaillé ensemble pour augmenter la limite globale de gaz de bloc. La limite de gaz par bloc fait référence au maximum de frais de transaction de gaz pouvant être inclus dans un seul bloc, ce qui signifie essentiellement que les mineurs peuvent traiter plus de transactions par bloc.

Bien que ces mineurs ne puissent pas modifier le code de la blockchain directement, du moins pas avec les propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP), ils ont le pouvoir d’ajuster la limite de gaz de bloc de 0,1%.

Comme nous l’avons signalé, les transactions quotidiennes sur le deuxième plus grand réseau ont constamment augmenté, atteignant un autre nouvel ATH à 1 565 355 mercredi, selon Etherscan.

Bien que les transactions puissent être traitées plus rapidement maintenant, les frais de gaz ne changeront probablement pas, comme nous l’avons vu depuis l’année dernière; il a plutôt augmenté. Les frais de transaction moyens en USD sont actuellement d’environ 20 $; en termes d’éther, il est de 0,0074 ETH et le prix moyen du gaz est de 128 Gwei.

Fait intéressant, les frais de transaction en USD sur la chaîne Ethereum ont atteint leur deuxième niveau le plus élevé de l’histoire cette semaine à 47,3 millions de dollars. Le revenu total des frais a dépassé 10 millions de dollars par jour depuis le 1er février, avec un ATH fixé le 23 février à 49,8 millions de dollars, selon Glassnode.

Fondamentalement, la consommation de gaz est augmentée tandis que le coût du gaz reste le même.

Les développeurs de code Ethereum comme Peter Szilagyi, cependant, se sont opposés à cette augmentation, arguant que des blocs plus importants augmentent le temps de synchronisation d’un nouveau nœud et que cela pourrait rendre le réseau plus vulnérable aux attaques DOS.

«Les mineurs d’Ethereum se foutent de la santé à long terme du réseau», avait-il déclaré à l’époque. Les mineurs ont augmenté la limite de gaz de bloc six fois dans l’histoire d’Ethereum.

Cependant, cette fois, Szilagyi n’a «aucune objection immédiate à augmenter la limite de gaz pour dire 15M (ne devenons pas fous). Ne pas dire ou ne pas dire, juste que moi-même, je ne vois aucune menace insta le faire. “

