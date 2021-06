Les principaux labels exigent des journaux de données du Stream-Ripper russe FLVTO.biz

in

Dans le cadre d’un procès contre l’extracteur de flux russe FLVTO.biz, les grandes maisons de disques recherchent des journaux d’utilisateurs.

Les rippers YouTube populaires FLVTO.biz et 2conv.com ont été poursuivis en 2018 pour avoir autorisé les utilisateurs à extraire des fichiers .mp3 à partir de flux YouTube. Universal, Warner et Sony se sont regroupés pour lancer une affaire de violation du droit d’auteur contre les deux sites – dans l’espoir d’une fin rapide. Ce qui s’est joué, c’est une bataille de près de trois ans devant les tribunaux.

Le propriétaire russe des deux sites, Tofig Kurbanov, a riposté contre le procès des maisons de disques. Kurbanov soutient que les tribunaux américains n’ont aucune compétence sur les sites appartenant à des étrangers. Un tribunal inférieur a initialement accepté cette évaluation, mais les maisons de disques ont fait appel avec succès de cette décision.

Un juge fédéral de Virginie a ordonné à Kurbanov de faire face aux allégations de piraterie en mars. Maintenant, à la suite de cette décision, les deux parties devront faire valoir leur point de vue sur le fond. Cela laisse un processus de découverte qui permet à la fois au label et à Kurbanov de rassembler des preuves pour étayer leur cas.

Dans le cadre du processus de découverte de ce procès, les trois principaux labels recherchent des journaux auprès de FLVTO.biz.

En plus des journaux des utilisateurs, ils veulent savoir ce que les utilisateurs téléchargent, où se trouvent ces utilisateurs et quels sont les sites sources. Kurbanov dit qu’il n’a rien à partager, car il n’a conservé aucun journal de l’activité des utilisateurs, affirmant qu’il serait « indûment fastidieux » de créer ou de produire de tels journaux.

Maintenant, les maisons de disques demandent une ordonnance du tribunal pour obliger les données du serveur à être enregistrées et transmises.

«Dans le cours normal des opérations, les sites Web du défendeur génèrent nécessairement des données de serveur, y compris des données qui identifient : (a) le Vidéos YouTube en cours d’extraction de flux; (b) le Fichiers audio MP3 copiés et distribués; et (c) le localisations géographiques des utilisateurs télécharger les fichiers audio », indique le dossier du tribunal.

« Avec respect, la Cour devrait ordonner au défendeur de préserver et de produire ces éléments de preuve clés. »

Les étiquettes soutiennent que Kurbanov a délibérément désactivé la journalisation pour son logiciel serveur. Ils cherchent à faire arrêter cette action, car la configuration actuelle “écrase continuellement les données importantes que les plaignants ont explicitement demandées lors de la découverte”.

« C’est un principe fondamental selon lequel, une fois qu’une partie est tenue de préserver les preuves existantes, elle doit prendre des mesures positives pour le faire. Les données du serveur existent et les plaignants demandent simplement que le défendeur soit condamné à conserver et à produire ces données », indique le dossier de la maison de disques.

Aucun des deux sites n’a répondu à la demande. Mais étant donné la position de M. Kurbanov jusqu’à présent, il est probable que cette bataille judiciaire continuera de s’éterniser.