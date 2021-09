Les principaux labels font face à une motion de non-lieu dans le cadre d’une action en communication de la Charte

in

Il y a environ six semaines, les majors – Universal Music, Sony Music et Warner Music – ont déposé une deuxième action en justice pour violation du droit d’auteur contre Charter Communications (NASDAQ : CHTR). Maintenant, l’opérateur Spectrum a officiellement décidé de rejeter la poursuite.

À l’instar de l’action intentée en 2019 par les trois grands labels (ainsi que leurs maisons d’édition et plusieurs filiales) contre Charter Communications, cette nouvelle plainte accusait le méga-FAI d’avoir commis une contrefaçon à la fois par procuration et par contribution. Ladite violation aurait eu lieu à partir du 26 juillet 2018, selon les plaignants, tandis que la poursuite initiale (en cours) a une période de réclamation du 24 mars 2013 au 17 mai 2016.

Charter, soutient cette dernière plainte, “a sciemment contribué à, et en a tiré des bénéfices substantiels, des violations massives du droit d’auteur commises par des milliers de ses abonnés”. De plus, la société basée à Stamford, dans le Connecticut « a insisté pour ne rien faire, malgré la réception de milliers de notifications détaillant les activités illégales de ses abonnés, malgré son obligation légale claire de lutter contre le téléchargement illégal et généralisé d’œuvres protégées par le droit d’auteur », ont affirmé les plaignants. .

Ces avis ont dépassé 150 000 au cours de la deuxième période de réclamation, ont précisé les grandes maisons de disques, et Charter aurait « pas réussi à mettre fin ou à prendre des mesures significatives contre les comptes des contrefacteurs répétés dont elle avait connaissance ».

Comme mentionné initialement, Charter et son équipe juridique ont riposté avec une requête en irrecevabilité, affirmant d’emblée que même si “on pourrait s’attendre à ce que les plaignants poursuivent” les personnes qui auraient violé des documents protégés, les plaignants ont plutôt “choisi de poursuivre le L’Internet.”

Les grandes maisons de disques, poursuit le défendeur, n’allèguent pas que le FAI a « une quelconque connexion ou implication avec des réseaux P2P » utilisé pour violer les droits d’auteur ou « que Charter était au courant de l’un des actes présumés de contrefaçon avant qu’ils ne se produisent ». De même, le FAI note que les trois grands labels « n’allèguent pas que Charter n’avait aucun moyen de vérifier l’exactitude des accusations d’infraction portées dans les avis, et ils ne pouvaient pas non plus faire une telle allégation de manière plausible ».

Gardant ces points à l’esprit, la Charte sur le front de la contrefaçon par fourniture [or service] est … capable d’utilisations substantielles non contrefaisantes », citant le procès de 1984 de Sony Corporation of America avec Universal City Studios.

“Bien que la plainte contienne un langage passe-partout selon lequel Charter” contribuait à … la violation de ses abonnés “, ces allégations ne font que citer un élément de violation contributive du droit d’auteur mais n’offrent aucune affirmation factuelle décrivant comment Charter aurait favorisé ou encouragé la violation “, précise le défendeur.

Ensuite, reconnaissant que « certains tribunaux hors circuit ont appliqué à tort Grokster dans des affaires impliquant des FAI qui, comme Charter, fournissent simplement une connexion à Internet », l’opérateur Spectrum indique que la décision « soutient expressément que la preuve de l’intention d’un FAI doit aller au-delà des caractéristiques d’un produit ou la connaissance qu’il peut être utilisé à des fins de contrefaçon, et montrer des déclarations ou des actions visant à promouvoir la contrefaçon.‘

« En particulier, les plaignants n’allèguent pas que la politique de Charter consistant à ne pas résilier les comptes clients sur la seule base de la réception d’avis contenant des accusations invérifiables de violation a été adoptée par Charter dans le but de promouvoir la violation du droit d’auteur, et ils ne pouvaient pas non plus faire une telle allégation de manière plausible », le le texte juridique se poursuit.

Enfin, Charter s’attaque aux allégations de contrefaçon des grands labels, précisant que les plaignants ne soutiennent pas que “les abonnés présumés contrevenants sont attirés par le réseau de Charter en raison de la présence d’enregistrements musicaux non autorisés sur Internet”. L’absence de l’allégation est prétendument « fatale » pour le procès « parce que la loi exige que le tirage au sort soit « les produits contrefaits » eux-mêmes. »

Le prétendu « défaut de police » de Charter contre les activités de ses abonnés n’aurait pas pu attirer des clients soucieux de la contrefaçon, car il n’y a aucune preuve que « les abonnés potentiels auraient eu connaissance » des opérations en coulisses, selon le défendeur. De même, le FAI décrit comme « trop invraisemblable pour survivre à une motion de rejet » l’affirmation selon laquelle « des publicités pour des« vitesses Internet ultrarapides » ont attiré des utilisateurs prétendument contrevenants… l’accès à haut débit est une fonctionnalité que tous les abonnés souhaitent et tous les FAI vantent.

“Chaque FAI a le pouvoir de désactiver le service des abonnés, tout comme une compagnie d’électricité peut couper l’électricité d’un client”, déclare la motion de rejet vers sa fin. “Mais ni Charter ni la compagnie d’électricité n’ont la capacité de superviser ce que les clients font réellement avec le service pendant qu’ils le font.”

Au moment de la publication de cet article, les majors ne semblaient pas avoir répondu publiquement aux arguments de Charter contre le procès pour violation du droit d’auteur. En juin, les trois grands labels ont déposé une plainte pour contrefaçon distincte contre Norwalk, Frontier Communications, dont le siège est au Connecticut, et le FAI a rapidement repoussé la poursuite et les allégations qui y sont contenues.